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01 Aralık 2016 Perşembe 08:31
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Telefon Kütüphanesi Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı kutluyor

Türk Telekom’un Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliği ile hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk Telefon Kütüphanesi, ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı kutluyor.

Telefon Kütüphanesi Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nı kutluyor
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Telefon Kütüphanesi’nde dünya klasiklerinden güncel eserlere kadar 200’e yakın çocuk kitabı bulunuyor. Görme engelli çocuklar Telefon Kütüphanesi’ni arayarak; ünlü oyuncuların sesinden La Fontaine Masalları’nı, Berna Laçin’in sesinden son yüzyılın en iyi 100 kitabı arasında yer alan Küçük Prens’i dinleyebiliyor; Kaptan Abraham ile birlikte balina avına çıkıyor, Gulliver’e gezilerinde eşlik ediyor. Çocuklar, hemen hemen herkesin çocukluğunda yeri olan Nasreddin Hoca Masalları, Keloğlan Hikayeleri gibi klasikleşmiş çocuk kitaplarının yanısıra Sünger Bob ve Pıtırcık gibi günümüzün en sevilen çocuk kahramanlarının öykülerine de eşlik ediyorlar.

 

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