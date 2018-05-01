TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji, kadınlara sağlık eğitimi götürüyor

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 17 enerji santralinin bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan halka yönelik düzenlenen “Önce Sağlık” projesi devam ediyor.

2018’de Mersin ve Muğla ile başlayan “Önce Sağlık” projesi geçen hafta Denizli ve Aydın’daki eğitimlerle sürdü. TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, “Kadınlarımıza bu eğitimler ile ulaşarak tüm evlere girebilmek ve evlerdeki bireylerin tamamında bu konuda farkındalık yaratmak mümkün oluyor. Yılsonuna kadar 17 farklı bölgede en az 1200 kadına ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.