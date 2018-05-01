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01 Mayıs 2018 Salı 08:38
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TT ve MEB yeni işbirliği protokolü imzaladı

2005’ten bugüne kadar 120 milyon TL yatırımla Türk eğitim dünyasına 19’u ilköğretim, 35’i lise ve dengi okul, 23’ü de yurt, pansiyon, yemekhane olmak üzere toplam 77 bina kazandıran Türk Telekom, 50 milyon liralık yeni yatırımla Milli Eğitim Bakanlığı’yla 8 yeni proje için imza attı.

TT ve MEB yeni işbirliği protokolü imzaladı
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2019 sonuna kadar 5 ayrı ilde tamamlanacak projelerle 112 derslikli toplam 6 okul, 50 yataklı yeni bir öğretmenevi ve 1 öğretmenevinin bakımı ve onarımı yapılacak. İmza törenine; Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany  ve bakanlık temsilcileri katıldı. MEB ile yeni işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Gelecek demek yeni nesil demek, gelecek demek gençlerimiz demek. Bugün, geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize çok önemli bir katkıda bulunmak için buradayız” dedi.

 
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