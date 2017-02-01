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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:36
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‘Türk Telekom, İSMEK ile birlikte ‘Telekomünikasyon Satış Danışmanı’ yetiştirecek

Türk Telekom, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi İSMEK ile birlikte hazırladığı teknoloji eğitimi projesiyle sektörün perakende satış kanalları için Telekomünikasyon Satış Danışmanı yetiştirecek.

‘Türk Telekom, İSMEK ile birlikte ‘Telekomünikasyon Satış Danışmanı' yetiştirecek
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Türkiye’de ilk defa Türk Telekom ve İSMEK işbirliğiyle hayata geçirilecek olan Telekomünikasyon Okulu projesi kapsamında, kariyerini telekomünikasyon sektöründe planlayanlara teknoloji ve telekomünikasyon alanlarında yetkinlik kazandırılması amaçlanıyor.
Ücretsiz olarak verilecek eğitimleri tamamlayan kişiler, Türk Telekom bayilerinde çalışma fırsatına da sahip olacaklar. Öncelikle İSMEK’e bağlı Bahçelievler Şirinevler ve Maltepe Altayçeşme kurs merkezlerinde iki ayrı sınıfta eğitim vermesi planlanan Telekomünikasyon Okulu’nun önümüzdeki dönemde diğer illerde de açılması hedefleniyor.
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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