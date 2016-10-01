Türkiye Vodafone Vakfı’ndan kızlara destek

Türkiye Vodafone Vakfı’nın “Soma'da Önce Kadın Projesi” ile desteklediği kadınların kız çocukları “Kızlar Atakta” projesi kapsamında sportif aktivitelerden sanat ve kişisel gelişim faaliyetlerine kadar çeşitlenen eğitimlerini tamamladı. Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Çeşitlilik Direktörü Gizem Keçeci, “Ülkemizde kalkınmanın ve hedeflere ulaşmanın ancak kadınlarımızın ekonomiye daha aktif katılımıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın ve genç kızlarımızın güçlendirilmesine yönelik bu tür projelere destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.