﻿
SOSYAL SORUMLULUK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2016 Cumartesi 08:28
Bu haber 10820 kez okundu.

Türkiye Vodafone Vakfı’ndan kızlara destek

Türkiye Vodafone Vakfı, Alternatif Yaşam Derneği (AYDER), Kalkınma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında hayata geçirilen Düşler Akademisi, engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin sanat yoluyla sosyal hayata katılımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan kızlara destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Vodafone Vakfı’nın “Soma'da Önce Kadın Projesi” ile desteklediği kadınların kız çocukları “Kızlar Atakta” projesi kapsamında sportif aktivitelerden sanat ve kişisel gelişim faaliyetlerine kadar çeşitlenen eğitimlerini tamamladı. Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Çeşitlilik Direktörü Gizem Keçeci, “Ülkemizde kalkınmanın ve hedeflere ulaşmanın ancak kadınlarımızın ekonomiye daha aktif katılımıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın ve genç kızlarımızın güçlendirilmesine yönelik bu tür projelere destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Sosyal Sorumluluk ProjelerSosyal Sorumluluk KampanyalarıSosyal Sorumluluk ProjeleriSosyal Sorumluluk KavramıSosyal Sorumluluk NedirTürkiye Vodafone VakfıAlternatif Yaşam DerneğiAYDERKalkınma BakanlığıBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Philips Türkiye çalışanları Koruncuklar ile bir araya geldi Philips Türkiye çalışanları Koruncuklar ile bir...
Telefon Kütüphanesi Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı kutluyor Telefon Kütüphanesi Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı...
Schneider Electric, “Aydınlat” projesini başlattı Schneider Electric, “Aydınlat” projesini başlattı
SAP’tan mültecilere kod eğitimi SAP’tan mültecilere kod eğitimi
Bal Arıları Dünya Kız Çocuklar Günü’nde Ford Otosan'da Bal Arıları Dünya Kız Çocuklar Günü’nde Ford...
Electrolux sürdürülebilirlik ve gıda için harekete geçiyor Electrolux sürdürülebilirlik ve gıda için harekete...
Yukarı Çık

Philips Türkiye çalışanları Koruncuklar...
2025 yılına kadar yılda 3 milyar insanın hayatını iyileştirmeyi hedefleyen Philips, Make The Difference...

Haberi Oku