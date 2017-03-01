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SOSYAL SORUMLULUK:
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01 Mart 2017 Çarşamba 08:37
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TÜRKONFED, 7 ilde KOBİ’lere kurumsal sosyal sorumluluğu anlattı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), KOBİ’ler için geçen yıl başlattığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi’ni Malatya’da düzenlediği çalıştay ile tamamladı.

TÜRKONFED, 7 ilde KOBİ'lere kurumsal sosyal sorumluluğu anlattı
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Avrupa Birliği–Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından finanse edilen, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) ve Hollanda’dan MVO Nederland işbirliğiyle gerçekleştirilen “KOBİ’ler için KSS Projesi” kapsamında Kayseri, Kütahya, Trabzon, Kocaeli, Hatay, Denizli ve Malatya’da çalıştaylar düzenlendi. 500’e yakın KOBİ’ye var olan yardımseverlik duygularının kurumsal bir yapıya dönüştürebilme yolları anlatıldı.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Projemizle Anadolu’daki farkındalığı artırma, KSS’yi bir kurum kültürüne dönüştürme ve bu konularda politikalar geliştirilmesi yönünde önemli bir başarı elde ettik. KSS’yi bir kurum kültürü haline getiren KOBİ’lerin, rekabetçilikte öne çıkacağına inanıyoruz” dedi.

 

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