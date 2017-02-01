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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:36
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‘Turnalar Hep Uçsun’ projesi 3.yılını tamamladı

Brisa ve WWF-Türkiye işbirliği ile tehdit altındaki biyoçeşitliliği korumak için başlatılan ‘Turnalar Hep Uçsun’ projesi 3. yılını tamamladı.

‘Turnalar Hep Uçsun' projesi 3.yılını tamamladı
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2013 yılından bu yana Çukurova Deltası’nda turnaların uyuma ve beslenme alanlarında sayımlarını yapabilmek için 21 bin km yol kat edildi. Bölgede 30 köy ziyaret edildi, 2 bin adet turna eğitim kitapçığı ilköğretim öğrencileriyle paylaşıldı. Yöredeki okullarda, avcı derneklerinde ve köy kahvelerinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
Dünyadaki 500 bin turnanın kullandığı ana göç yollarından biri Çukurova Deltası ve her yıl bu göç yolundan yaklaşık 80 bin turna geçiyor. Türkiye’de kışı geçiren yaklaşık 10 bin turna Çukurova Deltası’nda barınıyor.
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