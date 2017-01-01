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SOSYAL SORUMLULUK:
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01 Ocak 2017 Pazar 08:31
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Vodafone, mobil teknolojilerin gücüyle engelli bireylere dokunuyor

Vodafone, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımına verdiği desteği sürdürüyor.

Vodafone, mobil teknolojilerin gücüyle engelli bireylere dokunuyor
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Vodafone, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve aktif katılımı için gerçekleştirdiği projelerle bugüne kadar 195 bini aşkın engelli ve dezavantajlı bireye ulaştı. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar yaklaşık 29 milyon TL'lik sosyal yatırım yaptıklarını belirten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: “Ülkemizde TÜİK’in açıkladığı son rakamlara göre engelli nüfus oranı yüzde 12.29. Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak için öncelikle ayrımcı zihniyeti kırmamız gerekiyor. Engellilere acıyarak, bağış toplayarak sorunu sadece ertelemiş oluyoruz. Engelliler için değil, engellilerle birlikte yenilikçi projeler geliştirilmeli."

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