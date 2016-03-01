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SOSYAL SORUMLULUK:
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01 Mart 2016 Salı 08:34
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Vodafone sosyal sorumluluk projelerinin kapısını üniversiteli gençlere açtı

Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileri ile Türkiye’de herkese ilham vermeyi hedefleyen Vodafone, üniversiteli gençlere sosyal sorumluluk bilinci aşılamak için harekete geçti.

Vodafone sosyal sorumluluk projelerinin kapısını üniversiteli gençlere açtı
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Bu kapsamda oluşturduğu programla gençleri Türkiye Vodafone Vakfı’nın sosyal sorumluluk projeleriyle tanıştırmayı hedefleyen Vodafone, ilk etapta, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) gençleri, engelli bireyleri topluma kazandırma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Düşler Akademisi’nin İstanbul Ataşehir’deki merkezinde konuk etti. Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel’in evsahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, üniversiteli gençler Düşler Akademisi’nde yapılan faaliyetleri yerinde gözlemleme imkanı buldu, engelli gençlerle birlikte çeşitli atölyelere katıldı. Üniversitelere yönelik program yıl boyunca devam edecek. 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Hasan SüelDüşler AkademisiTürkiye Vodafone VakfıVodafone

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