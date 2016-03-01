01 Mart 2016 Salı 08:34

Bu haber 4192 kez okundu. Vodafone sosyal sorumluluk projelerinin kapısını üniversiteli gençlere açtı Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileri ile Türkiye’de herkese ilham vermeyi hedefleyen Vodafone, üniversiteli gençlere sosyal sorumluluk bilinci aşılamak için harekete geçti.

Bu kapsamda oluşturduğu programla gençleri Türkiye Vodafone Vakfı’nın sosyal sorumluluk projeleriyle tanıştırmayı hedefleyen Vodafone, ilk etapta, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) gençleri, engelli bireyleri topluma kazandırma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Düşler Akademisi’nin İstanbul Ataşehir’deki merkezinde konuk etti. Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel’in evsahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, üniversiteli gençler Düşler Akademisi’nde yapılan faaliyetleri yerinde gözlemleme imkanı buldu, engelli gençlerle birlikte çeşitli atölyelere katıldı. Üniversitelere yönelik program yıl boyunca devam edecek.