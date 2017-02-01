﻿
SOSYAL SORUMLULUK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Şubat 2017 Çarşamba 08:36
Bu haber 467 kez okundu.

“Yeni Hayata Bir Merhaba”

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 2005 yılından bu yana ana sponsoru olan Türkiye İş Bankası’nın desteği ile çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkıda bulunan satranç sporu, suça sürüklenmiş çocuklar için cezaevlerine taşındı.

'Yeni Hayata Bir Merhaba”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bankanın TSF sponsorluğu kapsamında Federasyon ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan “Yeni Hayata Bir Hamle” projesi kapsamında ilk satranç sınıfı Ankara’da açıldı.
Sincan Ankara Çocuk Eğitim Merkezi’nde ilk adımı atılan “Yeni Hayata Bir Hamle” projesi ile suça sürüklenmiş çocukların satranç sporu ile tanıştırılarak, hayatlarında yeni bir bakış açısı oluşturabilmeleri ve kötü alışkanlıklardan, eğilimlerden korunmaları için fırsat sunulması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde Ankara Çocuk Eğitim Merkezi’ndeki ilk satranç sınıfının açılışı, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve TSF Başkanı Gülkız Tulay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Türkiye Satranç FederasyonuSenar AkkuşEnis Yavuz YıldırımGülkız Tulay

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
‘Turnalar Hep Uçsun’ projesi 3.yılını tamamladı ‘Turnalar Hep Uçsun’ projesi 3.yılını tamamladı
Huawei, TEV işbirliğiyle teknolojiye daha fazla kadın eli değdirecek Huawei, TEV işbirliğiyle teknolojiye daha fazla...
‘Türk Telekom, İSMEK ile birlikte ‘Telekomünikasyon Satış Danışmanı’ yetiştirecek ‘Türk Telekom, İSMEK ile birlikte ‘Telekomünikasyon...
Engelliler Koordinasyon Merkezi Şanlıurfa’ya açıldı Engelliler Koordinasyon Merkezi Şanlıurfa’ya açıldı
Zorlu Center’da engeller Turkcell Hayal Ortağım servisiyle kalkıyor Zorlu Center’da engeller Turkcell Hayal Ortağım...
Vodafone, mobil teknolojilerin gücüyle engelli bireylere dokunuyor Vodafone, mobil teknolojilerin gücüyle engelli bireylere...
Yukarı Çık

‘Turnalar Hep Uçsun’ projesi 3.yılını...
Brisa ve WWF-Türkiye işbirliği ile tehdit altındaki biyoçeşitliliği korumak için başlatılan ‘Turnalar...

Haberi Oku