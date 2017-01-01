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01 Ocak 2017 Pazar 08:31
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Zorlu Center’da engeller Turkcell Hayal Ortağım servisiyle kalkıyor

Turkcell’in Young Guru Academy (YGA) işbirliğiyle hayata geçirdiği, görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmalarını amaçlayan “Hayal Ortağım” uygulaması içerisinde bulunan “Yol Arkadaşım AVM” özelliği Zorlu Center’da kullanıma açıldı.

Zorlu Center'da engeller Turkcell Hayal Ortağım servisiyle kalkıyor
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Özellik sayesinde görme engelliler, Zorlu Center’da önünden geçtikleri yerler hakkında uygulama üzerinden bilgi alabiliyor ve gitmek istedikleri mağaza, asansör, danışma gibi noktalar için yönlendirmelere ulaşabiliyor. Uygulama tüm operatör kullanıcılarına açık olmakla birlikte Turkcell müşterilerine data kullanımı tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Zorlu CenterTurkcell Hayat OrtağımYoung Guru AcademyYol Arkadaşım Avm

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