﻿
TSO PLATFORM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2016 Salı 08:36
Bu haber 3436 kez okundu.

ATO: Yabancı yatırımcı geliyor

Ankara'da bulunan büyükelçiliklerin ticaret ataşeleri, ATO Dış Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Özel İhtisas Komisyonu'nun bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ticaret Ataşeleri Buluşması'nda biraraya geldi.

ATO: Yabancı yatırımcı geliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci buluşmada yaptığı konuşmasında, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye döndüğünü söyledi. Bezci, Türkiye'nin ekonomik güven göstergelerinin genel seçimlerin ardından toparlandığına işaret etti:”Dünya ekonomisindeki çalkantılar nedeniyle güvenli limanlar arayan uluslararası yatırımcılar yönünü yeniden Türkiye'ye çevirdi. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz tekrar rayına girdi. Müzakere süreci yeniden başladı. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve 1 Ekim 2016'da vizelerin kalkmasının ardından ihracatın önündeki engeller büyük ölçüde ortadan kalkacak ve ticaret daha da gelişecek. Ankara 2015’te, 7 milyar dolarlık ihracat, 9.8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İmalat sanayinin yüzde 6'sını oluşturan Ankara ileri teknoloji sektörlerinde en hızlı büyüyen bölgedir. Türkiye'deki 57 teknoloji geliştirme bölgesinin 8'i Ankara'dadır. İlimizde 11 OSB, 14 sanayi sitesi mevcuttur. Kapımız sizlere her zaman açık. Ankara'da yatırım yapmak isteyen vatandaşlarınıza yardıma hazırız.” 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Ticaret Ataşeleri BuluşmasıSalih BezciAnkara Ticaret Odası

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Şahin, Aydın’ı anlattı Şahin, Aydın’ı anlattı
Samsun TSO’ya yabancı müşteri akını! Samsun TSO’ya yabancı müşteri akını!
ATSO'dan genç girişimcilere simülasyonlu eğitim ATSO'dan genç girişimcilere simülasyonlu eğitim
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ehliyeti olmayan hiçbir işi yapamayacak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ehliyeti olmayan...
Bursa TSO: Ar-Ge Reform Paketi güç katacak Bursa TSO: Ar-Ge Reform Paketi güç katacak
İkinci 500, faaliyet karını artırdı teknolojiye yoğunlaştı İkinci 500, faaliyet karını artırdı teknolojiye...
Yukarı Çık

Şahin, Aydın’ı anlattı
Aydın Oda ve Borsaları Sözcüsü seçilen AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Başbakan Binali...

Haberi Oku