ATO: Yabancı yatırımcı geliyor

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci buluşmada yaptığı konuşmasında, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye döndüğünü söyledi. Bezci, Türkiye'nin ekonomik güven göstergelerinin genel seçimlerin ardından toparlandığına işaret etti:”Dünya ekonomisindeki çalkantılar nedeniyle güvenli limanlar arayan uluslararası yatırımcılar yönünü yeniden Türkiye'ye çevirdi. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz tekrar rayına girdi. Müzakere süreci yeniden başladı. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve 1 Ekim 2016'da vizelerin kalkmasının ardından ihracatın önündeki engeller büyük ölçüde ortadan kalkacak ve ticaret daha da gelişecek. Ankara 2015’te, 7 milyar dolarlık ihracat, 9.8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İmalat sanayinin yüzde 6'sını oluşturan Ankara ileri teknoloji sektörlerinde en hızlı büyüyen bölgedir. Türkiye'deki 57 teknoloji geliştirme bölgesinin 8'i Ankara'dadır. İlimizde 11 OSB, 14 sanayi sitesi mevcuttur. Kapımız sizlere her zaman açık. Ankara'da yatırım yapmak isteyen vatandaşlarınıza yardıma hazırız.”