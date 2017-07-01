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01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:42
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BTSO'dan 1 ayda bin çalışana mesleki eğitim

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kayıtdışı istihdamı azaltmak için hayata geçirdiği Gelecek İçin Kayda Değer (GEKAD) Projesi ile 1 ay içerisinde bin çalışana mesleki eğitim verecek.

BTSO'dan 1 ayda bin çalışana mesleki eğitim
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Proje,  Türkiye'de iş hayatının en önemli başlıklarından birisi olan kayıtdışı istihdamın azaltılması ile iş sağlığı ve güvenliğinin de yer aldığı mesleki eğitim konularında çalışanların bilinçlendirilmesini hedefliyor.
Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne bağlı teknik öğretmenler ve iş güvenliği uzmanları, proje kapsamında fabrikalara bizzat giderek, çalışanlar ile bir araya geliyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerle 1 ay içerisinde bin kişiye eğitim verilmesi planlanıyor. Teorik ve pratik olmak üzere toplam 40 saat eğitimin ardından çalışanlar,  Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip olacak.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, GEKAD Projesi'nin özellikle kayıtdışı istihdamla mücadele konusunda farkındalık oluşturduğunu söyledi.

 

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BTSOGEKADGEKAD Projesiİsmail Kuş
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