BTSO'dan 1 ayda bin çalışana mesleki eğitim



Proje, Türkiye'de iş hayatının en önemli başlıklarından birisi olan kayıtdışı istihdamın azaltılması ile iş sağlığı ve güvenliğinin de yer aldığı mesleki eğitim konularında çalışanların bilinçlendirilmesini hedefliyor.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne bağlı teknik öğretmenler ve iş güvenliği uzmanları, proje kapsamında fabrikalara bizzat giderek, çalışanlar ile bir araya geliyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerle 1 ay içerisinde bin kişiye eğitim verilmesi planlanıyor. Teorik ve pratik olmak üzere toplam 40 saat eğitimin ardından çalışanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip olacak.



BTSO