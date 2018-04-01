BTSO Mutfak Akademi açıldı

BTSO'nun iş dünyasının talepleri doğrultusunda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiği Mutfak Akademi projesini tanıtan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Mutfak Akademi, Türkiye'nin en büyük eğitim mutfağı niteliğindedir” dedi. Mutfak Akademi'deki eğitimlerin aşçı, pastacı, pideci ve servis elemanı olmak üzere 4 farklı branşta deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde yapılacağını belirten Burkay, "Aynı anda 100 kişiye eğitim verme kapasitesine sahip olduğumuz BTSO Mutfak Akademi ile bu alandaki en kapsamlı kurum konumundayız. Burada aynı zamanda yiyecek, içecek ve turizm sektöründe nitelikli personel yetiştiren okullarımızın eğitim kadrosunun eğitimi için de hizmet vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.