01 Eylül 2017 Cuma 08:41

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Bursa TSO: Uzay Havacılık Projesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Gökmen Projesi kapsamında TÜBİTAK'ın desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle projelendirilen Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin temel atma törenine katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık şöyle konuştu: