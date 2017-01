Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER; “2017 yılı Gebze’yi büyükşehir statüsünde il yapma yılı olacak”

Gebze Ticaret Odası, sürekli olarak projeleriyle gündem oluşturmanın, şehre katma değer kazandırmanın yanısıra bölgeyi ulusal ve uluslararası alanlarda hak ettiği yere taşımayı ilke edinen çalışmalarına devam ediyor. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, faaliyetleriyle “Takip Eden Değil, Takip Edilen” bir kuruluş olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ediyor.

Nail Çiler, “2017 yılı Gebze’yi büyükşehir statüsünde il yapmak için mücadele yılımız olacak” diyor. Bunun için Gebze’deki tüm yöneticilerle topyekün hareket edeceklerini kaydeden Çiler, “Biz Kocaeli’ye karşı değiliz. Fakat aile büyüyor. Gebze’nin büyükşehir statüsünde il olmasını istiyoruz. Biz artık kabımıza sığmıyoruz. Biz marka şehir olacağız. Gebze, Türkiye ekonomisine yön veren sanayi kuruluşları, TÜBİTAK MAM, TÜSSİDE, TSE, Bilişim Vadisi’ne evsahipliği yapıyor. Biz de Ar-Ge merkezi, teknopark ve serbest bölge de var. Türkiye’de ismiyle anılan üniversitesi olan başka hiçbir ilçe yok. Bir tek Gebze Teknik Üniversitesi var, Gebze’de hızlı bir dönüşüm sağladı. 5 milyon metrekare büyüklüğe ulaşan Bilişim Vadisi başlı başına bir etken. Gebze beyin göçü alacak. Bilişim Vadisi, ofis ve yaşam alanlarıyla cazibe merkezi olacak. Onlara yeni yaşam alanları oluşturabilmek için yerel yöneticiler olarak bir araya geleceğiz. Kent, değerli bir kent. Ekonomimizin yanında tarihi dokumuz da çok değerli. Örneğin; Fatih Sultan Mehmet’in Otağı burada. Yakın zamanda kurulacak bir ıslah OSB ile birlikte 10 OSB sayısına ulaşacağız. Bunlar hep birer etken.”

“Endüstri meslek lisesi açacağız”: Gebze OSB ile mesleki eğitim konusunda imzaladıkları protokolü anımsatan Nail Çiler, “Gebze’de aslında işsizlik değil, mesleksizlik var. Bölgeye bir endüstri meslek lisesi kazandırma projemiz var. Branşlarını bizim sanayicilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlediği bir endüstri meslek lisesi yapıyoruz. Önemli olan OSB’leri, üretim merkezlerini atölye gibi kullanabilmek. Öğrencilerin eğitim alanları, üretim merkezleri olacak. Gebze OSB’de yer alacak okulun dışına çocukların spor da yapabilecekleri bir kapalı spor salonu yapacağız. Bu salondan çevredeki bütün okulların öğrencileri de yararlanabilecek. 2017 yılının Nisan ayında projenin temellerini atarız, 10 ay içerisinde projeyi tamamlarız. Bu okuldan mezun olan öğrenciler, çok iyi maaşlarla işe başlayabilecek. Her OSB’de bir meslek lisesi kurulsun” diye konuşuyor.

Girişimcilik eğitimleri devam ediyor: Gebze Ticaret Odası, KOSGEB işbirliğiyle “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” programına devam ediyor. Nail Çiler, 2016 yılını 103 sınıfla kapatacaklarını dile getiriyor: “Gebze’de 510 kişi kendi işletmesini açtı. UMEM Beceri'10 sloganıyla yürütülen ve bizim de katıldığımız Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamında 104 sınıfa ulaştık, bu proje kapsamında da 1133 kişi şu ana kadar işbaşı yaptı.”

“Kardeş Oda”lar çoğalıyor: Gebze’nin, bölgenin ve Türkiye’nin sanayi ve ticari ivmesine katkı yapması adına Avrupa ve Asya’da Gebze Ticaret Odası olarak süreklilik içinde ilişkileri genişletmeye yönelik her türlü faaliyeti gerçekleştirme ve destekleme gayretinde olduklarını kaydeden Çiler, TOBB Başkanı ile Arap Odalar Birliği arasında Türk-Arap Odası’nın kurulmasına ilişkin İstanbul’da düzenlenen anlaşmanın imza törenine katıldığını aktarıyor ve Gebze Ticaret Odası’nın da yurtiçi ve yurtdışında ‘Kardeş Oda’ projelerine imza attığını anlatıyor: “15.500 üyesine verdiği hizmetle 5 yıldızlı akredite bir Oda olarak, 365 oda ve borsa arasında öne çıkmayı başaran Gebze Ticaret Odası, karşılıklı işbirliğini sağlamak, bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımıyla hizmet kalitesini geliştirmek, ticari ve sınai iş olanaklarını arttırmak, iş dünyasının temsilcilerinin yurtdışı seyahatlerine vize kolaylığı tanımak amacıyla ‘Kardeş Oda’ projelerini hayata geçiriyor. İtalya’daki Milano Ticaret Odası ile de ‘kardeş’ olma yolunda öngörüşme yaptık. Gebze Ticaret Odası ile İtalya’nın ‘Brindisi Ticaret Odası’ arasında imzaladığımız ‘Kardeş Oda’ protokolünün geçerlilik süresini uzattık. Kutsal topraklardaki Medine Sanayi ve Ticaret Odası ile ‘Kardeş Oda’ olduk. Medine Sanayi ve Ticaret Odası ile kardeş olmamızı sağlayan Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan ve ekibine teşekkür ediyorum. 2017’nin ilk çeyreğinde küçük çaplı bir heyetle Medine’ye gitmeyi düşünüyoruz. Medine’de otellerin olduğu bölgede ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var, biz de müteahhitlik konusunda dünyada ilk sıradayız. Müteahhitlik firmalarımız ve tedarikçi firmalarımızla bu seyahati gerçekleştireceğiz. ”

Nefes Kredisi ile nefes almak: Nail Çiler, Türkiye ekonomisinin bu geçici süreçten en az şekilde etkilenmesini sağlayacak tedbirler, işverenleri, ticari hayatı çok önemli ölçüde rahatlatacak girişimlerden birinin de Kredi Garanti Fonu(KGF), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ziraat Bankası ve Denizbank ortaklığında hayata geçirilen, 80 bin KOBİ’ye kaynak sağlanması hedeflenen, ekonomiye can suyu niteliğindeki “KOBİ’lere Nefes Kredisi” olduğundan sözediyor: “Bir haftada 350 kişi başvurdu. TOBB’a Türkiye genelinde 11 milyonun üzerinde başvuru yapılmış, yalnızca 71 red var. Nefes Kredisi, bir nebze nefes aldırsın dedik. Çünkü nefes alınan her yerde umut vardır.”

Nail Çiler ayrıca Oda Üyeleri’ne sağladıkları yeni bir avantajdan da sözediyor: “1 Ocak 2017’den itibaren Üyelerimiz, bankaya para yatırmaya gitmeyecek. Burası küçük bir bankaya dönüşecek. Maliye ve Vergi Dairesi’ne ödeyecekleri vergilerini buraya ödeyebilecekler, tahsilatlar buradan yapılacak.”

Gebze’deki insanların ekonomik evrime yetişmek için sürekli yenilik peşinde olduğunu ancak bu koşuda finansa ulaşmakta ciddi sıkıntı yaşandığına değinen Çiler, bu sıkıntıya çözüm geleceğini müjdeledi. Çiler, Gebze Ticaret Odası’nın öncülüğüyle 1 Ocak’tan itibaren taşınabilir malların da teminat gösterilebileceğini anlatıyor.

Dilovası Halk Eğitim Merkezi projesi: Çiler, ‘Dilovası Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Dilovası Halk Eğitim Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık birimleri ve Gebze Ticaret Odası’nın da bir ofisinin içinde olacağı, 1856 metrekare üzerine inşa edilecek olan modern bir kompleks projesini hayata geçireceklerini açıklıyor: “2017 yılının Ocak ayının ilk haftasında ihaleye çıkacağız. Oda üyesi ve seçilmiş organlarda görev yapmayanlar ihaleye katılabilecek.”

Dilovası ve Gebze Teknik Üniversitesi’ne 112 Acil Servis: Şehrin farklı noktalarında ihtiyacı görerek, Oda olarak 112 Acil Servis noktaları açtıklarını anlatan Çiler, “2017’nin ilk haftasında Dilovası’nda 112 Acil Servis’i hizmete açacağız, şimdiye kadar yaptıklarımızın 4.’sü olacak. 5.’si de Gebze Teknik Üniversitesi içinde yapılıyor, Şubat ayının 2. haftası içinde teslim etmiş olacağız” diyor.

Sanayiciye doğalgaz: Gebze Hasköy Sanayi Sitesi ve Gebze Oto Sanayi Sitesi ile bu sanayi sitelerinin etrafındaki sanayi sitelerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası destekleriyle doğalgaz gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini de paylaşan Çiler, bölgeyi 2017’de doğalgazla buluşturacaklarını müjdeliyor.

2017’den umutlu: Nail Çiler, 2017’den çok da umutsuz değil: “Coğrafi konum olarak Türkiye’ye baktığımız zaman koşullarımız iyi ama bugün yaşadığımız şartlar iyi değil. Komşularımızda, sınırlarımızda yaşanan olaylar, bizi sürekli geriye ket vurmaya götürüyor. Kolay değil. Türkiye 2.5 yılda iki genel seçim, bir yerel seçim, bir de 15 Temmuz hain darbe kalkışması… Biz, çalışmaya, üretmeye mecburuz, devam edeceğiz. Zaten strateji; üzerimize uygulanan baskı ile bizi evlerimize, işyerlerimize hapsetmek, bizim motivasyonumuzu kırmak... Bugün hepimiz çalışacağız, üreteceğiz, daha çok sosyalleşeceğiz, daha çok birlikte olacağız. Birlikte yükselmeye mecburuz.”