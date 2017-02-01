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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:41
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Mersin Ticaret Borsası

Dünya bakliyatı Mersin’den yiyor

Mersin Ticaret Borsası
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,Birleşmiş Milletler'in 2016 yılını Dünya Bakliyat Yılı ilan etmesinin ardından Mersin'de düzenlenen ilk 'Bakliyat Günü' büyük ilgi gördü. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir “Bakliyat Günü” dolayısıyla şu verileri paylaştı:
“Mersin dünyanın sayılı bakliyat merkezlerinden biridir. Bakliyat ürünlerinin işlenmesine dayalı sanayinin yaklaşık yüzde 70'i Mersin'de bulunuyor. Ülkede bakliyat dış ticaretinin yüzde 85'i Mersin üzerinden yapılıyor. Kentimizde 250 firma bu sektörde çalışmaktadır. Ülkemizin bakliyat üretimi kan kaybediyor. Dünya genelinde bakliyat üretimi yüzde 40 artarken aynı dönemde Türkiye'de bakliyat üretimi yüzde 40 azaldı. Bu dönemde gerek dünya bakliyat üretiminde, gerekse bakliyat dış ticaretinde sahip olduğumuz belirleyici konumu kaybettik. Sonuç olarak bakliyatta ithalata bağımlı hale geldik. Taşıma suyla değirmen ne kadar döner göreceğiz."

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