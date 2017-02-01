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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:41
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Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

Mermeriyle dünya markası

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
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Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, mermercilik sektörünün Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör haline geldiğini söyledi. Karakuş, Türkiye'deki mermer üretiminin yüzde 20'sinin Muğla'dan gerçekleştirildiğini belirterek, "Muğla ve ilçelerindeki 100'den fazla mermer ocağı ve 70 fabrikada yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor. Bunların büyük bölümü Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde bulunuyor. Bu istihdam açısından çok önemli bir rakam" dedi. Türkiye'nin mermer rezervlerinin önemli bölümünün Muğla'da olduğunu vurgulayan Karakuş, özellikle “Muğla beyazı” olarak bilinen mermerin artık dünya çapında bir marka haline geldiğini söyledi.

 

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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Muğla Ticaret Ve Sanayi OdasıBülent KarakuşMuğla Beyazı Mermer

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