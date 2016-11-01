Şahin, Aydın’ı anlattı
Aydın Oda ve Borsaları Sözcüsü seçilen AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapılan TOBB 9. Ticaret ve Sanayi Şurası'nda Aydın'ın sorunları ve taleplerini anlattı.
Aydın Oda ve Borsaları Sözcüsü seçilen AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapılan TOBB 9. Ticaret ve Sanayi Şurası'nda Aydın'ın sorunları ve taleplerini anlattı.
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