﻿
TSO PLATFORM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Şubat 2017 Çarşamba 08:41
Bu haber 630 kez okundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

‘Mesleki Yeterlilik’ varsa iş de var

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş


Mesleki yeterlilik belgesi olmadan tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde kişilerin çalıştırılması halinde idari para cezası uygulanması 2017 yılı itibarıyla başladı. 48 meslekte yapılan sınav ücretleri de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
Konu ile ilgili olarak Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul şu açıklamayı yaptı: "SATSO olarak kaliteli eğitim, katmadeğerli güçlü üretim, nitelikli istihdam için çalışmalarımız devam ediyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları, TOBB-SATSO işbirliğiyle Sakarya'mızda gerçekleştirilecek. Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi, Odamız SATSO'dan alınabilecek.
Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulan TOBB-MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri, inşaat, metal, asansör ve makina sektörlerinde, toplam 19 dalda Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan (MYK) sınav ve belgelendirme yetkisi aldı. Bu yetki çerçevesinde TOBB-MEYBEM ve Odamız arasında sağlanan işbirliğiyle ilimizde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olanlar 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazanacak.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Sakarya Ticaret Ve Sanayi OdasıSakarya TSOMahmut KösemusulZorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Mersin Ticaret Borsası Mersin Ticaret Borsası
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER; “2017 yılı Gebze’yi büyükşehir statüsünde il yapma yılı olacak” Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı NAİL...
Şahin, Aydın’ı anlattı Şahin, Aydın’ı anlattı
Samsun TSO’ya yabancı müşteri akını! Samsun TSO’ya yabancı müşteri akını!
Yukarı Çık

Mersin Ticaret Borsası
Dünya bakliyatı Mersin’den yiyor

Haberi Oku