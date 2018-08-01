01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:42

Bu haber 638 kez okundu.

Samsun TSO’dan medikal sanayi değerlendirmesi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği’ni (MEDİKÜM)’u ziyaretinde, Samsun'un öncü sektörlerinden olan cerrahi aletler üretiminin dünya pazarından daha çok pay alması için çalışacaklarını söyledi.