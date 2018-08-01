01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:42 Bu haber 638 kez okundu.
Samsun TSO’dan medikal sanayi değerlendirmesi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği’ni (MEDİKÜM)’u ziyaretinde, Samsun'un öncü sektörlerinden olan cerrahi aletler üretiminin dünya pazarından daha çok pay alması için çalışacaklarını söyledi.
Murzioğlu kümelenmenin başarısını gösteren şu değerlendirmede bulundu: "2016 yılında cerrahi el aletlerinin dünyada oluşturduğu pazar büyüklüğü 400 milyar dolar olmuş. Türkiye'nin bu pazardan aldığı pay yüzde 1. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Son zamanlarda gerçekleşen yatırımlar ile kentimiz özellikle cerrahi el aletleri imalatı konusunda, Almanya'nın Tutlingen ve Pakistan'ın Sialkot kentlerinden sonra dünyanın üçüncü cerrahi el aletleri üretim üssü konumuna geldi. Devletimiz de sektöre son zamanlarda çok büyük önem veriyor. El ele vererek cerrahi el aletleri sektörünü dünyada daha iyi yerlere taşıyacağız."