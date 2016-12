Geçen yıl listede beş firmayla yeralan Samsun, bu yıl listeye şu altı firmayla girdi:

- Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti.

- Samsun Makina Sanayi A.Ş.

- Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

- Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.

- Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti.

- Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Murzioğlu, "Karadeniz Bölgesi'nin amiral gemisi Samsun olarak hedeflerimiz yüksektir” diye konuştu.