Sivas TSO, Çin’i ağırladı
Çin İş Adamları Dernek Başkanı Song Zıbın, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım’ı ziyaret etti.
Sivas’ın Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından 2. büyük şehri olduğunu, istenilen büyüklükte arazi bulunabileceğini belirten Yıldırım şöyle konuştu: “Çinli işadamlarının kente yapacağı yatırımlar özel teşvik alabiliyor. Sivas Organize Sanayi Bölgemiz’de tekstilden doğal taşa, teknolojiden mobilyaya kadar birçok sektörde üretim yapılıyor. Ayrıca otomobil parçaları üreten yerli ve yabancı fabrikalarımız da var. Dünyanın dört bir tarafına ihracat gerçekleştiriyoruz. Çinli işadamlarımızı da Sivas’a yatırım yapmaya bekliyoruz."
Zıbın ise Çinli işadamlarının 20 bin dönüm arazi üzerinde çeşitli sektörlerde yatırım yapmak istediklerini söyledi.