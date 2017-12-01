TOBB, 620 bin firmaya 230 milyar lira kaynak sağladı

Bakan Yardımcısı Fatih Metin yaptığı konuşmada, ana hedeflerinin dış ticareti artırmak olduğunu söyledi. Metin, “İhracatta üç hedefimiz var; yeni ihracatçı, ihracatta ürün çeşitliliğinin sağlanması, sürdürülebilirliğin artırılması için yeni pazarlar" dedi. Metin ayrıca Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcilerinin, Ekonomi Bakanlığı destek programları ve uygulamaları konusunda bir "iletişim noktası" görevini üstlenmesinin ve bu bilgilerin ülke genelinde yatırımcılara ve ihracatçı firmalara daha kolay ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.