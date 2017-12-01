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01 Aralık 2017 Cuma 08:39
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TOBB, 620 bin firmaya 230 milyar lira kaynak sağladı

Ekonomi Bakanlığı’nın iş dünyasına yönelik destek ve uygulamalarının işletme sahiplerine daha iyi anlatılması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı odalarda, ‘Ekonomi Bakanlığı İletişim Noktaları’ oluşturuluyor. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı'nda, Ticaret ve Sanayi Odaları’nın temsilcilerinin katıldığı, "Ekonomi Bakanlığı İletişim Noktaları Eğitim Programı" düzenlendi.

TOBB, 620 bin firmaya 230 milyar lira kaynak sağladı
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Bakan Yardımcısı Fatih Metin yaptığı konuşmada, ana hedeflerinin dış ticareti artırmak olduğunu söyledi. Metin, “İhracatta üç hedefimiz var; yeni ihracatçı, ihracatta ürün çeşitliliğinin sağlanması, sürdürülebilirliğin artırılması için yeni pazarlar" dedi. Metin ayrıca Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcilerinin, Ekonomi Bakanlığı destek programları ve uygulamaları konusunda bir "iletişim noktası" görevini üstlenmesinin ve bu bilgilerin ülke genelinde yatırımcılara ve ihracatçı firmalara daha kolay ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

 

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