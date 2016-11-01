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01 Kasım 2016 Salı 08:32
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ehliyeti olmayan hiçbir işi yapamayacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) tarafından Trabzon'da gerçekleştirilen uygulamalı "Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı"nın yapıldığı alanı ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ehliyeti olmayan hiçbir işi yapamayacak
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Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Türkiye'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Öyle ki Türkiye'de arabayı sürebilmek için herkesin bir ehliyetinin olması lazım. Bunu sadece araba sürenlerde arıyorduk. Diğer mesleklerde hiçbir şekilde ehliyet aramıyoruz. Bu sefer de ölümler, iş kazaları bütün hepimizin yüreğini dağlıyordu. Yapılan işin de kalitesi noktasında sıkıntımız oluyordu. İşçiliğimizi beğenmiyorduk. Şu anda devletimize teşekkür ediyorum.Mesleki yeterlilik belgesi, yani ehliyeti olan bir kişiyi orada çalıştırdığınız zaman devlet bunun işverenden, sigorta işveren payını almıyor. Hem işçi kardeşimizin, usta kardeşimizin ehliyeti oluyor hem de öteki taraftan işverenin üzerindeki yükü de alıyor.”
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TOBB Başkanı Rifat HisarcıklıoğluTOBB Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezleri

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