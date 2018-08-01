Türk-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Erinda Zhupani ise ülkesinin 2019'da AB ile üyelik müzakerelerine başlayacağını söyledi: “Ülkemiz özellikle orta büyüklükteki yatırımlar için ciddi fırsatlar sağlıyor. Tarım, gıda, yapı malzemeleri ve turizm sektörleri dahilinde ticaret potansiyeli mevcut."
Türk-Arnavutluk TSO’nun ESO ile işbirliği
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Arnavutluk ve Eskişehir arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi için Türk-Arnavutluk TSO Genel Sekreteri Erinda Zhupani ile birlikte işbirliği çağrısında bulundu.
Türk-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Erinda Zhupani ise ülkesinin 2019'da AB ile üyelik müzakerelerine başlayacağını söyledi: “Ülkemiz özellikle orta büyüklükteki yatırımlar için ciddi fırsatlar sağlıyor. Tarım, gıda, yapı malzemeleri ve turizm sektörleri dahilinde ticaret potansiyeli mevcut."