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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:42
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Türk-Arnavutluk TSO’nun ESO ile işbirliği

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Arnavutluk ve Eskişehir arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi için Türk-Arnavutluk TSO Genel Sekreteri Erinda Zhupani ile birlikte işbirliği çağrısında bulundu.

Türk-Arnavutluk TSO'nun ESO ile işbirliği
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Ekonomik ilişkilerin ilerlemesi yönünde atılacak adımlardan birinin, Arnavutluk'un ithal ettiği bazı ürünlerin Eskişehir'den karşılanması olduğunun altını çizen ESO Başkanı Kesikbaş, Zhupani’ye hitaben şöyle konuştu: "Ülkenize ithal edilen ürünlerin listesini bizlere ulaştırırsanız biz de bu alanda bir değerlendirme yapıp söz konusu ürünlerin bir kısmını şehrimizden temin edebiliriz. Çünkü şehrimizdeki sanayi yapısı çok farklı alanlarda üretim yapma kabiliyetine ve hızına sahip. Ayrıca karşılıklı alım heyetleri ve yüz yüze iş görüşmelerini organize edebiliriz. Bu noktada her türlü işbirliğine açığız."
Türk-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Erinda Zhupani ise  ülkesinin 2019'da AB ile üyelik müzakerelerine başlayacağını söyledi:  “Ülkemiz özellikle orta büyüklükteki yatırımlar için ciddi fırsatlar sağlıyor. Tarım, gıda, yapı malzemeleri ve turizm sektörleri dahilinde ticaret potansiyeli mevcut."

 

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TSOESOEskişehir Sanayi OdasıCelalettin KesikbaşErinda Zhupani
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