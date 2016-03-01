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TURİZM:
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01 Mart 2016 Salı 08:28
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Balayına Jiva’dan romantik dokunuş

Jiva Beach Resort Hotel, ‘Romantik Paket’ ile yeni evli çiftlere doğanın eşsizliğini vaad ediyor.

Balayına Jiva'dan romantik dokunuş
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Denize sıfır konumu, deneyimli ve güleryüzlü personeli, doğayla iç içe konumu, yüksek standartlara sahip odaları, özel plajları ve havuzlarıyla Jiva Beach Resort Hotel, ‘Romantik Paket’ ile yeni evli çiftlere yeşilin büyüsünü, mavinin sonsuzluğunu ve doğanın eşsizliğini vaad ediyor. Meyve sepeti ve şarap ikramı ile başlayan Romantik Paket içeriği; odaya kahvaltı servisi, mini bar, Spa Center’da yüzde 20 oranında indirim, bir akşam Akdeniz A’la Carte Restoran’da rezervasyon gibi fırsatları içeriyor.

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Balayına Jiva

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