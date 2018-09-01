01 Eylül 2018 Cumartesi 08:32Bu haber 1167 kez okundu. Hilton İstanbul Maslak kapılarını açtıHilton Hotels & Resorts markasının en yeni üyesi Hilton İstanbul Maslak, kapılarını açtı. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş 17’si süit, toplam 284 odalı, 24. kattaki Executive Lounge’da panoramik İstanbul ve boğaz manzaralı 5 yıldızlı otelde, dünyanın dört bir yanından eserler sunan özel sanat galerisi ve etkinlik mekanları mevcut. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş