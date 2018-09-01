﻿
TURİZM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:32
Bu haber 1167 kez okundu.

Hilton İstanbul Maslak kapılarını açtı

Hilton Hotels & Resorts markasının en yeni üyesi Hilton İstanbul Maslak, kapılarını açtı.

Hilton İstanbul Maslak kapılarını açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
17’si süit, toplam 284 odalı, 24. kattaki Executive Lounge’da panoramik İstanbul ve boğaz manzaralı 5 yıldızlı otelde,  dünyanın dört bir yanından eserler sunan özel sanat galerisi ve etkinlik mekanları mevcut. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Hilton İstanbul
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
İsmini Nişantaşı’ndan ilhamını komşuluktan alıyor: “Nish Palas İstanbul by Hyatt” İsmini Nişantaşı’ndan ilhamını komşuluktan...
Divan Mersin ile balayında Karayipler’e gitmek ister misiniz? Divan Mersin ile balayında Karayipler’e gitmek...
200 milyon dolarlık Limak Cyprus Deluxe Hotel açıldı 200 milyon dolarlık Limak Cyprus Deluxe Hotel açıldı
Titanic Downtown açılıyor Titanic Downtown açılıyor
'Hilton Bakırköy’ kapılarını açtı! 'Hilton Bakırköy’ kapılarını açtı!
Hilton’dan “Yaz İndirimi” kampanyası Hilton’dan “Yaz İndirimi” kampanyası
Yukarı Çık

banner223

banner216

İsmini Nişantaşı’ndan ilhamını komşuluktan...
Hyatt otel zincirinin, Türkiye’deki ilk tematik yatırımı “Nish Palas İstanbul by Hyatt”,

Haberi Oku