Gücü kökenlerinden, vizyonu gençliğinden; Gebze Teknik Üniversitesi

‘Bilim Üssü’iddiasıyla sektörde hızlı bir yapılanmadan geçen Gebze Teknik Üniversitesi; 2023 yılında Türkiye’nin en başarılı üniversitesi, Avrasya Bölgesi’nin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, Savunma Sanayi, Nanoteknoloji ve Bilişim Sektörü’nde dünya çapında öncü üniversite olmayı hedefliyor.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine kurulduğu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün 23 yıllık mirasına sahip çıkarak, altyapısıyla, donanımıyla, akademik kadrosuyla Türkiye’nin en önemli bilim üssü olmaya aday en genç ancak deneyimli üniversitesidir. 4 Kasım 2014 tarihindeki TBMM kararı ile kurulan GTÜ’de rektörlüğü Prof.Dr. Haluk Görgün yürütüyor. Rektör Görgün, “Üniversiteye hizmetin, ülkeye hizmet olduğunun bilinci içerisinde, tüm iç ve dış paydaşlarımızla beraber bilimsel bir yaklaşım ve huzur ortamı içinde katmadeğer sağlayan projeler üretmeyi, bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası üniversitelerle rekabet edebilecek çağdaş bir dünya üniversitesi oluşturmayı amaçlamaktayız” diye konuşuyor.



GTÜ’de 197 öğretim üyesi ve 307 yardımcı öğretim elemanı olmak üzere toplam 504 akademik personel, eğitim-öğretimi yürütürken 2 bin 427 lisans, 3518 lisansüstü olmak üzere 5940 öğrenci eğitimlerine devam ediyor. Görgün, GTÜ’nün gelişmekte olan bir bilim üssü olduğunu belirterek, “Dünya ölçeğinde ilk 500 üniversite arasına girmeyi hedefliyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise; Türkiye’nin en başarılı üniversitesi olmak. ‘Avrasya Bölgesi’nin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ olmak. ‘Savunma Sanayi, Nanoteknoloji ve Bilişim Sektörü’nde dünya çapında öncü üniversite olmayı hedefliyoruz” diyor.



GTÜ’nin hedeflerine ulaşmasında olmazsa olmazı ise hayata geçirdiği ve geçireceği yenilikler. Üniversitenin yeni yapılanması ile birlikte halihazırda var olan ‘Mühendislik, Temel Bilimler, Mimarlık ve İşletme’ fakültelerine, 7 yeni enstitü ilave edildi. Bu yeni enstitüler; ‘Nanoteknoloji, Bilişim Teknolojileri, Enerji Bilimleri, Savunma Teknolojileri, Ulaşım Teknolojileri, Biyoteknoloji, Yer ve Deniz Bilimler’. ‘Biyoinformatik, Sistem Teknolojisi, Bilgi Siber Güvenliği ve Metroloji’ programlarında tezli, ‘Bilişim Teknolojisi’ bölümünde ise tezsiz yüksek lisans programları ilk kez öğrenci aldı. Lisansüstü eğitim veren bu enstitülere ek olarak önümüzdeki yıldan itibaren ‘İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği’ programlarında da lisans eğitimine başlanacak.



Görgün, “Ayrıca uluslararası üniversitelerle işbirliğini güçlendirmek için yüzde 100 İngilizce eğitim veren bölümlerin yapılanma süreci de devam etmektedir (Çevre Müh., Temel Bilimler Fakültesi, Matematik, Fizik, Moeküler Biyoloji ve Genetik). Akademik anlamda, üniversitemiz öğretim üyelerinin araştırma ve geliştirme projelerine katılımını daha fazla sağlamak adına yönetim olarak aldığımız karar doğrultusunda ‘Bilimsel Araştırma Projeleri’ne ayrılan fon 216 bin liradan 617 bin liraya çıkarılarak, 3 kat artış sağlandı” diye konuşuyor.



Ar-Ge’ye yatırım, Ar-Ge’ye öncelik





Yürütülen Ar-Ge projeleri üniversitenin hedeflerine ulaşmada kilit rol üstleniyor. Haluk Görgün, 2015 yılında devam eden ve tamamlanan TÜBİTAK projesi sayısının 87 olduğunu toplam bütçesinin yaklaşık 15 milyonu bulduğunu aktarıyor. Üniversitede; 1 adet SAN-TEZ projesi tamamlanmış ve 2 adet SAN-TEZ projesi devam ediyor. Görgün, şu bilgileri veriyor: “Geçtiğimiz sene içerisinde toplam 26 milyon liralık ‘Araştırma Geliştirme Finans Kaynağı’ çeşitli kurumlardan üniversitemize ayrılmıştır. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta ‘Öğretim Üyesi Başına Düşen Aktif Ar-Ge Proje Fonu’nun yaklaşık 120 bin lira olmasıdır. Son 1 sene içerisinde uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısı 403’tür. Öğretim üyelerimizin bilimsel makalelerinin, başka makaleler tarafından alıntılanması, öğretim üyesi başına yaklaşık 4’tür. Öğretim üyesi başına yayınlanan makale sayısı ise 2.73’tür. Bu sayı en iyi üniversitelerde yaklaşık 1 civarındadır.”



GTÜ ve Şişecam Ar-Ge Merkezi ile yapılan protokol gereği, lisansüstü seviyesinde ‘Cam Bilimi ve Teknolojisi Programı’nın açılması senatoda karara bağlandı ve YÖK onayı bekleniyor. Görgün, “Böylelikle ilk defa sanayi ile üniversite arasında, doğrudan endüstrinin ihtiyacı olan programların açılması yolunda adım atıldı” diyor.



Girişimci fabrikası olacak





GTÜ’de üzerinde durulan bir diğer konu ise mezunların kariyeri. Mezunlarının iş hayatına atılıp iş arayan değil, işveren olmasını temel prensip haline getiren bir üniversite olarak Halkbank ile ‘Girişimcilerle İşbirliği’ protokolünü imzaladıklarını hatırlatan Görgün, bu protokol ile alanlarıyla ilgili iş kurmak isteyen mezunlarının 50 bin liraya kadar düşük faizli ve masrafsız Genç Girişimci kredisinden yararlanabileceğini söylüyor.



Öğrencilerin öğrenim hayatlarında staj bulma sıkıntısı çekmemeleri, mezun olduktan sonra da iş bulma kolaylığı sağlamak için ‘Kariyer Merkezi’nin temellerinin atıldığını aktaran Görgün, “35 Ar-Ge merkezi, 18 Sanayi Bölgesi, 8 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yanı başında adeta sanayinin kalbinde konumlanmış olan Üniversitemiz, bu konumunu öğrencilerimiz adına avantaja dönüştürecek ve Kariyer Merkezi bünyesinde toplanacak olan öğrencilerimizin özgeçmişleri, bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak üzere firmalarla paylaşılacaktır” diye konuşuyor.



GTÜ’nün Bilişim Vadisi’nde ortaklığı arttı





Sadece Kocaeli veya Marmara Bölgesi için değil Türkiye için önemli bir proje olan Bilişim Vadisi Projesi de GTÜ’nün Muallimköy Yerleşkesi’ne inşa edilecek. Temeli atılmış durumda olan Bilişim Vadisi'ndeki ortaklık oranlarını yüzde 15’ten yüzde 27’ye yükselttiklerini belirten Görgün, heyecanını şöyle paylaşıyor: “Büyük bir heyecanla projenin tamamlanmasını ve hayata geçmesini bekliyoruz. 3 milyon metrekarelik bir alana yayılacak alanda bilgi, ürüne dönüşecek ve akademisyenler, girişimciler ve sanayiciler bir çatı altında toplanacak. Kuluçka merkezleri, uluslararası yenilik ve teknoloji transfer ofisleri ve prototip atölyeleri ile güçlü bir sinerji oluşacak. Buradaki 5 bin Ar-Ge firması ile rekabet gücümüz artacak, bu konuda dünyada hatırı sayılır bir noktaya geleceğiz. Bilişim Vadisi tamamlandığında 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bu süreçte Üniversitemiz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi ve İŞKUR ile imzaladığı ‘Nitelikli Bilişim Elemanı Yetiştirme Projesi’ Protokolü kapsamında Bilişim Vadisi’ne nitelikli çalışan yetiştirme konusunda en önemli rolü oynayacak.”



GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin Bilişim Vadisi’nde şirketleşeceğini aktaran Görgün, “Gerek akademisyenlerimizin ihtiyaçlarını giderme gerekse de sektörün proje yazma, Ar-Ge kültürü oluşturma ve inovasyona yönelik Ar-Ge çalışmalarında sektöre hizmet veren önemli bir yapıya kavuşacaktır” diyor.



Görgün ayrıca Ofis bünyesinde hayata geçirilen Patent Bilgi Edindirme Birimi sayesinde, bu dönem içerisinde Üniversite’de 7 ulusal, 7 uluslararası, 2 bireysel patent başvurusu yapılırken 1 patentin onaylandığı bilgisini veriyor.