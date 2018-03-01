Işık Üniversitesi; 3. milenyum çağının alfa öğrencilerini yetiştirecek

Işık Üniversitesi’nin çiçeği burnunda Rektörü Prof.Dr. Cemal İbiş, kökenleri 132 yıllık Feyziye Mektepleri Vakfı’na dayanan Işık Üniversitesi’nin eğitim felsefesini; “3. milenyum çağının gereği ve ihtiyacı olan alfa öğrenciler yetiştirmek” şeklinde özetliyor. Peki ‘3. milenyum ve ihtiyaçları’ kavramı neyi anlatıyor? Aslında anlatılan tam da günümüzde yaşadıklarımız. Zira sürekli ve hızla değişen teknoloji, big data (büyük veri), yapay zeka, veri yönetimi gibi kavramlar hayatımızı toplumumuzu kökünden etkiliyor. Bu değişimde nesiller de değişiyor. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı derken şimdi ise alfa kuşağı denilen yeni bir nesil var. Çok hızlı alan, tüketen ve talep eden bir nesil bu. Bu neslin fertleri klasik eğitimle yetinmiyor. İşte Işık Üniversitesi hem bu yeni neslin ihtiyacına uygun eğitim içeriğini sağlarken hem de değişen ve dönüşen iş dünyasının nitelikli insan gücüne yönelik eğitim vermeyi hedefliyor.

İbiş, “Yeni kuşak okumaktan çok görmeye önem veriyor. Google veya Youtube en önemli eğitim alanları. Bu gerçekliği kurum olarak yadsıyamayız. Dolayısıyla üniversitemizin teknolojik altyapısına yatırım yapıyoruz. Uzaktan Eğitim Merkezi’miz var burayı güçlendirmek ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ni kurmak istiyoruz” diyor. Ayrıca akademik içerikte öğrencinin cezbedilmesi gerekiyor. Öğrenci artık gördüğünü değil, katıldığını hatırlıyor ve uyguluyor. Aynı zamanda bunu yaparken eğlenmesi, keyif alması gerekiyor. Sadece öğretenin ve öğrenin biraya geldiği sınıf ortamı yok oluyor. Sektörler, iş insanları, ülkeler, STK’lar sınıfın içerisinde eğitimin bir parçası oluyor. Işık Üniversitesi’nin ikinci bir farklılığı ise disiplinler arası eğitim ve öğretim. İşletme, mühendislik, güzel sanatlar, tasarımın ortak programlar oluşturması buna bir örnek. Bunun adını İbiş, hibrit, melez öğrenme modelinin ağırlık kazanması şeklinde özetliyor. İbiş, şöyle anlatıyor: “Artık günümüzde bütünleşik eğitim önem kazanıyor. Üniversite olarak melez eğitimlerle başladık. Disiplinler arası bütünleşik eğitim en önemli artımız. Bünyemizde 80’e yakın laboratuvarımız var. Mühendislik fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerimiz derslerini bu laboratuvarlarda gerçekleştiriyor. Projeler hazırlanıyor, uygulamaya geçiyor. Öğrenciyi disiplinler arası eğitimle hayata hazırlıyoruz.”



Öğrencimiz ilk önce ‘İyi İnsan’ olmalı

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi; uluslararası standartlardaki akademik programları, modern kampüslerinde ‘Işık Geleneği’nden güç alan eğitim ve öğretim kadrosu ile çağdaş eğitim anlayışı içerisinde, ‘iyi insan, iyi gelecek’ misyonunu yerine getirmeye çalışıyor. Çünkü Işık Üniversitesi, bu değişim ve dönüşüm ağında insanı insan yapan kavramı ‘duyguyu’ unutmamak gerektiğini düşünüyor. Öğrencilerin sosyal yanlarıyla gelişimine önem veren kurum, 50’yi aşkın kulübe ev sahipliği yapıyor. Topluma ve insana fayda sağlayacak nitelikte çalışmaların bu kulüplerde yürütüldüğünü dile getiren İbiş, “İstanbul’da en fazla sergi açan Üniversite biziz. Ayrıca Şile Belediyesi ile işbirliğimiz var. Şile’de üniversitemize kayıt yaptırana yüzde 50 burs sağlıyoruz. Spor önem verdiğimiz alanlardan biri. Spor yapan öğrencimize özel burs sağlıyoruz. Yaklaşık 20’nin üzerinde takımlarımız var. Bu sporcular üniversitenin kendi kaynaklarıyla destekleniyor” diye konuşuyor. Işık Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 80’i farklı oranlarda burs alıyor.



İş dünyasının tercihi Işık öğrencisi

Eğitimin içeriğinin somut ortaya çıktığı bir nokta var; iş dünyası öğrenciyi tercih ediyor mu? Işık bu konuda iddialı. Mezunların yüzde 90 oranında işe yerleştiğini aktaran İbiş, bazı yeni modeller de uyguladıklarını söylüyor. Bunlardan birini de Mezunlar ve Kariyer Ofisi’nin çalışmaları oluşturuyor. Ofis, geçen dönem mezun olan 1000’i aşkın öğrenciyi tekrar arayarak şu soruya yanıt arıyor: “Ne yapıyorsun, çalışıyor musun? Nerede?...” Ve şu söyleniyor: “Eğer çalışmıyorsan gel sana iş bulalım.” İş dünyası ile öğrenciyi mezun ettikten sonra da bir araya getirmeye çalışan Ofis, iş dünyasındaki Işıklı eski mezunların yeni mezunlara ve öğrencilere mentorluk yapmasının da imkanını sağlıyor.



İşletme Fakültesi Maslak’a taşınıyor

Işık Üniversitesi büyümesinde uzmanlığın önemine inandığı için yataydan ziyade dikey yapılanmaya ağırlık veriyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin iznini alan Işık Üniversitesi, Hukuk Fakültesi için de YÖK’e başvuruda bulunmuş. Kendi kendine yeten bir yapı kurduklarını ve 4 yıl sonrasına ilişkin program oluşturduklarını anlatan Cemal İbiş, “Hayallerimiz var ama hayallerimizi gerçekleştirecek kapasitemiz de” diyor. Her üniversitenin iyi olduğu, piyasada ses getirdiği bir alan var. Işık Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi bu alanlardan biri. Rektör İbiş, bu alanla yetinmeyeceklerini duyuruyor. Mühendislikteki ağırlığın yanı sıra şimdi de İşletme alanında Işık Üniversitesi’nin ses getireceğini açıklıyor. Detayları anlatıyor: “Mühendislikte iyi olacağız ama Işık İşletme Okulu’nu da iyi yapacağız. Bunun için önemli bir değişikliğe gidiyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni iş dünyasının da kalbi olan Maslak Kampüs’e taşıyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alan; işletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, lojistik bölümlerinde öğrenciye Maslak’ta eğitim vereceğiz. İşletmecilikte İstanbul’un hatta Türkiye’nin en iyisi olmayı hedefliyoruz. Özellikle melez eğitim-öğretim programları, uluslararası destekler ve akredite eğitim içeriğimizle bu alanda sivrileceğiz.” Işık’ta ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin Maslak’ta iş yaşamına geçişleri de sağlanmış olacak. Öğrenciler haftalık 15 saat çalışmalarla ve projelerle kurumlarla iç içe yaşayarak öğrenecek.



Teknopark düşünüyor

Işık Üniversitesi’nin orta vadeli hedefleri arasında Teknopark projesi de bulunuyor. Şile Kampüs’te 490 dönüm alanın bu yatırım için uygun olduğunu aktaran İbiş, bu alanda altyapı çalışmalarına başladıklarını duyuruyor. Ayrıca üniversite sanayi işbirliğinde farklı bir modeli daha hayata geçiriyor: STK’lar ile biraya gelerek şu teklifi sunuyor. “Siz bize yer verin biz sizin insan kaynağı ihtiyacınızı karşılayalım.” Sanayi bölgesi içinde Meslek Yüksekokul kurarak nitelikli öğrenci yetiştirmeye çalışan Işık Üniversitesi, burada sanayiden gelen kişilerle eğitimin içeriğini belirliyor. Plastikçiler sektörü bu alanda yürütülen işbirliğinin iyi bir örneğini oluşturuyor.



Feyziye Mektepleri Vakfı’nın 132 yıllık eğitim geleneği üzerine stratejilerini inşa eden Işık Üniversitesi, eğitime 1996 yılında başladı. Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule’deki anaokulları, ilköğretim okulları ve liseleri gibi Feyziye Mektepleri Vakfı’nın eğitim zincirine eklenen Işık Üniversitesi İstanbul’da iki ayrı kampüse sahip. İş dünyasının merkezinde yer alan Maslak Kampüsü ve ideal üniversite kampüsünün tüm olanaklarıyla donatılmış Şile Kampüsü. Maslak’ta 3482, Şile’de ise 4346 öğrencisi bulunan Üniversitede 32 lisans, 21 ön lisans programları ile kadrolu 228 yarı zamanlı 288 akademisyen bulunuyor.