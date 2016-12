İstanbul Bilgi Üniversitesi 20. yılında eğitim modelini değiştiriyor: Yetkin öğrenci yetiştirecek

14 yetkinlik alanında öğrencilerin yetiştirileceği üniversitede öğrenciye eğitimin yanında staj hakkı mecburi olacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durman,“5 yıl içinde Türkiye’nin en modern üniversitesi olacağız” diyor.Vakıf Üniversitesi kültürünün en köklü temsilcilerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi bu yıl 20. yılını kutluyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durman, kuruluşundan bu yana eğitim öğretim sektörüne değer katan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 5 yıl sonra Türkiye’nin en modern üniversitesi olacağını söylüyor. Üniversitenin bir dönüşümün içinde olduğunu anlatan Durman, 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlayacakları yetkinlik eğitimleri, staj hakkı ve 7+1, 6+2, 3+1 modelleriyle bu sürecin başlayacağını duyuruyor. Mehmet Durman, Bilgi Üniversitesi’ne Rektör olmadan önce stratejik bir plan hazırlamak için üniversiteye geldiğini hatırlatarak şu bilgileri veriyor: “İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni geleceğe taşıyacak yeni bir model oluşturuyoruz. Türkiye’de ilk olan modelimizde yükseköğretimde yeni açılımlar öngörüyoruz. Stratejik plan, 6 temel alanda toplanıyor; kurumsal özellikler ve gelişme, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve yenilikçilik, topluma hizmet, idari ve destek ve yönetişim.”

Her öğrenciye 14 farklı yetkinlik alanı

Eğitim öğretim açısından modeli incelersek; yüksekokuldaki lisans programında 6+2 modeli uygulanacak. 6 sömestr okulda 2 sömestr ise işyerine staj yapılacak. Meslek yüksekokulda 3+1 modeli, eğitim fakültelerinde ise 7+1 modeli uygulanacak. Ayrıca her öğrenci için Yetkinlik Temelli Yeni Eğitim ve Öğretim Modeli uygulanacak. Mehmet Durman, “Bu modelin en önemli özelliğini yetkinlikler oluşturacak. Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenci için 14 tane yetkinlik alanı belirledik. Öğrenci ilk geldiğinde mevcut derslerinin yanısıra 1 yıl belirlediğimiz yetkinlik alanlarında eğitim görecek. Yetkinlik alanları eğitimin bir parçası olacak. İş dünyası, toplumun beklentilerini geniş çerçevede harmanlayarak oluşturduğumuz yetkinlik alanlarını tüm öğrencilerimize kazandıracağız” diye konuşuyor. Yetkinlik alanları; değişime ayak uydurabilme, ekip yönetimi, takım çalışması, sorunları analiz etme ve çözme, küresel bakış açısı geliştirme, yaratıcı ve yenilikçi düşünce geliştirme, yaşam boyu öğrenme, hedeflere ulaşabilme, etik ve sosyal sorumluluk, sayısal muhakeme, yazılı ve sözlü iletişim, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme becerisi, girişimcilik ve sorumluluk alma ve bağımsız çalışma. Modelin, açıklanabilir, savunulabilir ve geliştirilebilir yanları olması gerektiğini ifade eden Durman, görüşlerini şöyle açıklıyor: “Nitelikli insan kaynağını oluşturmak üniversitelerin sorumluluğudur. İş dünyası temsilcileriyle biraraya geldiğimizde şunu görüyoruz; tanımlayamadığımız sistem üzerinde konuşamıyoruz. Bunun için oluşturduğumuz modelde öğrenme çıktılarını alıyoruz ve hangi alanlarda eksiklikler olduğunu görüyoruz.”

Ar-Ge 3 tematik alanda

Stratejik planda Ar-Ge’nin çok iyi planlandığını kaydeden Mehmet Durman, sosyal bilimlerde çok önemli projelere odaklandıklarını özellikle göç konusunda ciddi çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çekiyor: “Stratejik planda üniversitemizin Ar-Ge ve yenilikçilik alanında 3 tematik alan ortaya çıktı. Bunlardan biri Santral Kampüsümüz’ün de içinde yeralması nedeniyle enerji sektörüdür. İkinci tematik alanımız ise sosyal bilimler/ekonomidir. Üçüncü tematik alanımız ise parçacık fiziğidir. Bu konuda CERN ile işbirliği gerçekleştirdik ve CERN’in Türkiye Koordinatörü’nü üniversiteye kazandırdık. Dolayısıyla fizik ve parçacık fiziği konusuna çok önem veriyoruz. Türkiye’nin bu alandaki merkezi olacağız.”

2 yeni fakülte kuruluyor

Sektörün en fazla tercih edilir kurumu olarak 25 bin öğrenci, 30 bin mezun sayısına ulaşan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yaklaşık 1000 akademisyen tam zamanlı eğitim veriyor. Kuruluşunda sosyal bilimler ağırlığını günümüzde tüm disiplinleri bünyesine alarak geliştiren Üniversite’de, 6 fakülte, 5 yüksekokul, 3 meslek yüksekokul, 3 enstitü ve 18 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Durman, uyguladıkları program sayısının 200’ü aştığını belirterek önümüzdeki dönem Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi’ni kuracaklarını anlatıyor. Üniversite’nin çok hızlı büyüdüğünün altını çizen Durman, “Bağımsız araştırma kuruluşlarının verilerine göre mezunlarımızın ilk 6 ay içinde iş bulma oranı yüzde 84. Toplumun gözünde Bilgi, güvenilir, öğrencisine sunduğu değerlerle farklı bir noktada. Öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin niteliği çok yüksek” bilgisini veriyor.

Bilgi 5 yıla teknopark kuracak

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde proje gelirlerinin oluşturulması ve teknoloji transfer ofisinin kurulmasının ardından 3. aşamada teknopark kurulması hedefi bulunuyor. Durman, üniversitenin 5 yıllık hedefinde teknopark olduğunu belirterek, “Öncelikle proje çıktılarını almak istiyoruz. Ayrıca iş dünyası ile ilişkileri de güçlendirmek istiyoruz” diyor. Mühendislik bölümünde projelerin oluşturulmaya başlandığını dile getiren Durman, “Yürütülen projelerde bir oran yakalamaya çalışıyoruz. TÜBİTAK kanalıyla ciddi Ar-Ge kaynakları veriliyor. Yeter ki özgün, ülkeye fayda sağlayacak projeler olsun. İlk aşamada hedefimiz de yıllık bütçenin yüzde 10’unu projelerden sağlamak istiyoruz” diye konuşuyor.

Bursluluk oranı yüzde 84

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin pek bilinmeyen bir özelliği de öğrencisine sağladığı burs. 25 bin öğrencinin yüzde 84’ü çeşitli kademelerde burslu. Sosyal bir üniversite olduklarını ifade eden Durman, aynı zamanda üniversitenin uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda bir dizi çalışma yürüttüklerini ve öğrencilerin başta ABD, Almanya, İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerin köklü üniversitelerinde eğitim alarak çift diploma hakkı kazandığını açıklıyor. Öğrenci bu hakka ilave ücret ödemeden sahip olabiliyor. Durman, ayrıca öğrenci sayısını 5 yıl içinde 30 bine çıkaracaklarını ve bu oranı donduracaklarını anlatıyor. Öğrencilerine daha iyi hizmet vermek adına altyapı imkanları geliştirmek istediklerini kaydeden Durman, Ataşehir’de kampüs kuracaklarını belirterek, “İstanbul Bilgi Üniversitesi, şehir üniversitesi olmayı tercih etmiş bir kurumdur. Sahip olduğumuz imkanlardan çok memnunuz” diyor.