İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Berrak Kurtuluş: “Anahtar eleman yetiştiriyoruz”

Bunun yolunun da uygulamadan geçtiğini kaydeden İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Berrak Kurtuluş, “Sanayinin ihtiyacına uygun eleman yetiştiriyoruz” diyor.

Birleştirme teknolojileri alanında Türkiye’nin lider sanayicilerinden Halil Kaya Gedik tarafından sanayide iş bilen, vasıflı eleman eksikliğini gidermek amacıyla meslek yüksekokulu olarak kurulan ve 2011 yılında üniversiteye dönüşen İstanbul Gedik Üniversitesi, kampüs hayatına geçmeye hazırlanıyor. Pendik’te 72 bin metrekarelik bir alanda Mart ayı itibariyle inşaata başlayacaklarını duyuran İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Berrak Kurtuluş, “Tüm bölümlerimizle Pendik’te konumlanacağız. Laboratuvarlarımız, Ar-Ge merkezlerimizin yanısıra öğrencilerimize geniş sosyal imkanlarla kampüs yaşamının artılarını sunacağız. İnşaatın 2 yıl içinde bitirilmesini planlıyoruz” dedi.

Lisans ve lisansüstü toplam 4 bin 376 öğrencinin, 145 akademisyenin bulunduğu İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde; Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere 4 fakülte, 22 program ile eğitim veren Gedik Meslek Yüksekokulu, bir yabancı diller yüksekokulu, üç enstitü (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü) 11 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor. Berrak Kurtuluş, bu dönem mühendislik fakültesine inşaat mühendisliği ve malzeme ve savunma teknolojileri mühendisliği olmak üzere 2 ayrı bölüm açmayı hedeflediklerini söylüyor. Kurtuluş ayrıca iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesine psikoloji ve sosyoloji bölümlerini açarak eğitim vermeyi planladıklarını duyuruyor.

Uygulamalı eğitimle farklılaşıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi kuruluş amacına uygun vizyonuyla Türk sanayisi için ister mühendis ister tekniker olsun ihtiyaca uygun ‘anahtar eleman’ yetiştiriyor. Bunun yolunun da uygulamadan geçtiğini kaydeden Rektör Kurtuluş, “Sanayinin ihtiyacına uygun elaman yetiştiriyoruz. Bu nedenle üniversite olarak eğitim odaklı yaptığımız çalışmaları, uygulamaya dönük araştırma odaklı çalışmalarla birleştirmemiz gerekiyor. Uygulamayı öğrenim sırasında yapıyoruz. Öğrencimiz sanayideki sinerjiyi görüyor, mezun olunca da bir adım önde başlıyor” diyor. Kurtuluş, öğrencilerinin farklılaşma stratejisine ilişkin ise şu bilgileri veriyor: “Mühendislik mezunu öğrencilerimize yüzde 50 indirim ile Uluslararası Kaynak Enstitüsü’ne (IIW) bağlı tüm dünyada geçerliliği olan Uluslararası Kaynak Mühendisliği/İnspektörlüğü eğitimleri ve sonrasında ilgili diplomaları vermekteyiz. Böylece öğrencilerimiz eğitimini aldıkları mühendislik alanında mühendis ve ayrıca uluslararası kaynak mühendisi olmak üzere çift diplomaya sahip oluyor. Gedik Eğitim Vakfı (GEV) 2009 yılından bugüne kadar 1000’i aşkın öğrenciye IIW eğitimleri verdi. Talep her geçen gün büyüyerek devam ediyor.” Üniversitede ayrıca kaynak ile ilgili eğitimlerin yanısıra Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemlerinin de eğitimleri verilerek öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip olmaları sağlanıyor.

Teknopark İstanbul’da faaliyet yürütecek

İstanbul Gedik Üniversitesi, Ar-Ge çalışmalarını Teknopark İstanbul’da 6 bin metrekarelik kapalı alanda yürütmeye hazırlanıyor. Burada kaynak, robotik ve katmanlı imalat konularında birçok proje çalışmaları yürütülecek. Projelerin ağırlığının savunma sanayiye yönelik olacağının altını çizen Kurtuluş, teknoparktaki alanın yaklaşık yarısını öğrenci, akademisyen ve girişimcilerden oluşan yatırımcılara ayıracaklarını anlatıyor. Sanayi üniversite projelerinin önemli olduğunu ve şu anda faal olan projelerin ekonomik değerinin üniversitenin genel bütçesi içerisinde yüzde 1.5’luk büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Kurtuluş, “Hazırlıkları kısa bir sürede tamamlanacak olan projelerimizin ekonomik değerinin, üniversitemizin genel bütçesi içindeki büyüklüğü orta vadede yüzde 3 ve uzun vadede ise Teknopark İstanbul’da kurulma aşamasında olan Ar-Ge merkezimizin devreye girmesi ile üniversite sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi ve kamu projeleri ile birlikte yaklaşık yüzde 5’e ulaşması beklenmektedir” diye konuşuyor. Rektör Kurtuluş, üniversite olarak önem verdikleri diğer bir konunun da üniversite-sanayi işbirliği olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda üniversitenin bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri göz önünde tutarak ASELSAN ile işbirliği anlaşması imzaladığını ve diğer sanayi kuruluşlarıyla da işbirliklerini geliştirdiğini kaydeden Kurtuluş, işbirliği içinde bulunulan sanayi kuruluşlarını şöyle anlatıyor: “Gedik Kaynak, TOFAŞ, ASSAN, Ulus Metal ile proje geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Kamu kuruluşlarımızdan İstanbul Belediyesi, Kartal Belediyesi, Pendik Belediyesi, MSB Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile proje çalışmalarımız bulunmaktadır.”

Mezun olmadan iş sahibi olunuyor

Berrak Kurtuluş, arkasında sektöründe lider bir sanayi kuruluşuna sahip bir üniversite olarak iş hayatına gerçekten uygulamayı bilen, vasıflı gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Çok niş alanlarda eğitimler verdiklerini dile getiren Kurtuluş, “MYO’muz da yeni kurduğumuz ‘Su Altı Teknolojileri’ programı ile sualtı ile ilgili eğitimler vereceğiz. Bu konunun Ar-Ge boyutunu ise Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ele alacağız. Bunun gibi Tahribatsız Muayene (NDT) eğitimlerinde de lideriz” bilgisini veriyor. Gedik Üniversitesi’nin ‘Sualtı Teknolojisi’ programını kuran ilk vakıf üniversitesi olduğunu belirten Kurtuluş, eğitim süresi 2 yıl olan programın amacının deniz kurtarma işlerinde ve deniz araştırmalarında çalışacak elemanları yetiştirmek olduğunu ifade ediyor. Öğrenciler birinci yıl serbest dalış, can kurtarma ve aletli dalış eğitimi alıyorlar. Bu arada ikinci yıl su altı sanayisinde kullanacakları kesme ve kaynak işleri için de karada kaynak ve kesme eğitimi veriliyor ayrıca bu eğitimi Uluslararası Kaynak Enstitüsü’nden (IIW) akredite ederek mezunların dünyanın her yerinde çalışabilecekleri iş ortamları da hazırlanıyor. İkinci yıl ise sanayi dalgıçlığı eğitimi, su altı kaynağı, batık kurtarma, arama kurtarma gibi eğitimler veriliyor. Öğrenciler hem birinci hem de ikinci sınıfta staj yaparken ücret alıyor.