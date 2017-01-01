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01 Ocak 2017 Pazar 08:32
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Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof.Dr. Aydoğan Özcan’ın oldu

Koç Üniversitesi, bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Türkiye’nin yetiştirdiği yurt içinde veya dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek üzere, “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” programını başlattı.

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof.Dr. Aydoğan Özcan'ın oldu
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Bu yıl ilk kez verilen ödül, “Fen, Mühendislik ve Tıp” alanında dünya çapında ses getiren çalışmaları ile Prof.Dr. Aydoğan Özcan’ın oldu. Törende konuşan, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Bu yıl ilk defa verdiğimiz Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı, büyük bir gururla fen mühendislik ve tıp alanlarında yaptığı çalışmalarla müreffeh ve aydınlık bir dünyada, sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz adına önemli katkıları olan genç bir bilim insanımıza takdim ediyoruz” dedi.

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Koç ÜniversitesiRahmi M. Koç Bilim MadalyasıProf.Dr. Aydoğan Özcan

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