Kocaeli Üniversitesi bölgesinin lideri olacak

Kısıtlı imkanlarla 25 yıl önce kurulan Kocaeli Üniversitesi, bugün sunduğu alt ve üst yapı imkanları ve 80 bini aşkın öğrencisiyle Türkiye’nin en büyük eğitim kurumlarından biri haline geldi. Üniversite; eğitim sektöründe araştırma ve eğitim olanaklarını birlikte sunan öğrencilerine yüksek oranda istihdam sağlayan, bölgesinde lider bir üniversite olmayı hedefliyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Sadettin Hülagü, “Kurumumuz üniversite eğitiminin yalnızca kitabi bir eğitim olmadığını, bireyi hayata hazırlamakla eş anlamlı olduğu düşüncesini paylaşarak ‘KOÜ’lü Olmak’ kimliği altında yetişen bireyleri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kimliğin bileşenleri ise; ülkesi ve milleti için çalışmaktan keyif duyan, mesleğini en yüksek etik ilkelerle gerçekleştiren, alanındaki gelişmeleri aralıksız takip ederek yaşam boyu öğrenme kavramına aşina mezunlar yaratmaktır” dedi.



Kocaeli Üniversitesi’nin geçmişine uzanırsak; 1992 yılında 6 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile eğitim hayatına başladı. Aradan geçen yıllar içinde sürekli gelişimini sürdüren kurum bugün 18 fakülte, 2 yüksekokul, 21 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı ve 3 enstitü ile hizmet veriyor. Öğrenci sayıları ise lisans düzeyinde 40.855, ön lisans 35.454, yüksek lisans 6.386, doktora 1.104 olmak üzere toplamda 83.781’i buluyor. Üniversitede ayrıca 1.500’ün üzerinde yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Akademik kadroda ise 231 profesör, 214 doçent, 482 yardımcı doçent, 271 öğretim görevlisi, 655 araştırma görevlisi ve 22 uzman bulunuyor.



Rektör Hülagü yakın dönemi değerlendirerek yürüttükleri çalışmaları detaylandırıyor: “Karamürsel’de 2008 yılından bu yana eğitim veren Kocaeli Üniversitesi Yıldız Bilge Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, 2016 tarihi itibariyle Denizcilik Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. 2016 yılında Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulması kararlaştırılmış olup, bu yıl itibariyle Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak isim değişikliğine gidilmiştir. Fakültemizin; bahçe bitkileri bölümü, bitki koruma bölümü, su ürünleri mühendisliği bölümü ve tarım ekonomisi bölümü olmak üzere toplamda 4 bölümü bulunuyor. Ayrıca 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İlahiyat Fakültemiz de 60 kişilik öğrenci kontenjanı ile öğretim hayatına başlamıştır. Yeni açılan fakülte ve bölümler ile birlikte Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu fakülteye dönüştürülerek Spor Bilimleri Fakültesi adı altında hizmet vermeye başlamış olup, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz ise ilk öğrencilerini mezun etmeye hazırlanmaktadır. Kocaeli Üniversitesi önümüzdeki dönem mevcut bölüm ve fakülteleri daha iyi noktalara getirip dünya ile daha iyi rekabet edecek bir ortam hazırlamaya odaklanmaktadır. Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri konumundaki kurumumuzun hedefi; niteliksel büyümeyi zirveye çıkartarak her birimimizi bir araştırma merkezine dönüştürmek olacaktır.”



Eğitim ve araştırmanın merkezi

Kocaeli Üniversitesi, farklı düşünme yolları geliştiren, alternatif bakış açıları üreten, okuyan, araştıran ve entelektüel sermayesini her gün arttırarak milleti için kullanan nesiller yetiştiriyor. Rektör Hülagü, “Bu bağlamda eğitim sistemimizi belirlerken bir ayrıma gitmeksizin bütünleşik bir biçimde hem ‘Eğitim’ hem de ‘Araştırma’ odaklı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu sebeple diyoruz ki: ‘Türkiye’miz için eğitiyor, araştırıyor ve üretiyoruz.’ Eğitim noktasında 85 bine yakın öğrenciye eğitim verirken her yıl yaklaşık 200 milyon TL’lik bütçelerle araştırma ve geliştirme projelerine yatırım yapıyoruz. Bu yatırımı yaparken kaynakların büyük kısmını üniversitemizde her sene üretilen ve yüzde 20’si TÜBİTAK kaynaklı olmak üzere toplamda 400 adeti geçen projeye destek veren kurum ve kuruluş aracılığı ile gerçekleştiriyoruz” bilgisini veriyor.



Üniversitenin bölge avantajını kullandığı ve iddialı olduğu bir diğer alan ise üniversite-sanayi işbirliği. Kocaeli’nin Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinden biri olduğunun aktaran Hülagü, yürüttükleri çalışmaları şöyle aktarıyor: “Üniversitemiz, başta meslek odaları olmak üzere, yörede sanayi ve ticari faaliyette bulunan tüm kuruluşlar ile işbirliğini başarılı bir biçimde sürdürmektedir. İŞKUR ile gerçekleştirilen işbirliği protokolü ile istihdama önemli bir kaynak yaratmakla beraber ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşları ile de protokoller aracılığı ile işbirliğini genişletiyoruz. Ford-Otosan, Assan Hanil, Türk Hava Yolları, Nuh Çimento gibi kuruluşlar başta olmak üzere gerçekleştirilen protokoller, staj, istihdam ve eğitim gibi ana başlıkları kapsamaktadır.



Teknopark bölgesinin çekim merkezi

Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. Eylül 2015 tarihi itibari ile bünyesindeki 89 firma ile faaliyetini sürdürüyor. Sadettin Hülagü, teknopark faaliyetlerine özel bir önem verirken burada yaratılmış alanlara çalışma özgürlüğü ve özgünlüğü vermeye büyük özen gösterdiklerini açıklıyor. Bununla beraber fiziksel koşulların olumlu olmasının katma değeri yüksek üretim için temel koşul olduğunu düşünerek, her geçen sene teknoparkın teknolojik altyapısını ve fiziksel mekanlarını geliştirmeye özen gösterdiklerini duyuruyor.

Hülagü, “Nitelikli Teknopark hizmetlerimiz ile sanayinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge projelerine alan açabilecek ve ortaklık geliştirilebilecek alanlara yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar neticesinde yüzde 100 doluluğa ulaşan Teknopark’ımıza ek olarak 40.000 metrekarelik yeni bir binayı projelendirerek inşaatına başlamış bulunmaktayız” bilgisini veriyor. Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ın ihracat yaptığı ülkeler arasında; ABD, Almanya, Azerbaycan, ispanya, İsviçre, Rusya, Gürcistan, Kenya, KKTC, S. Arabistan, Suriye ve Yunanistan geliyor.



İşbirliği güçbirliğine dönüşüyor

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Bologna Sistemi’ne bağlı olarak eğitim alıyor. ECTS Kredi denkliği sayesinde mezun olan öğrencilerin Avrupa’nın birçok ülkesinde diplomalarının geçerliliği bulunuyor. Ayrıca Erasmus+, Mevlana öğrenci değişim programları sayesinde birçok ülke ile ikili anlaşmaya sahip olan üniversitede öğrenciler en az 3 ay, en fazla 1 yıl olmak üzere Avrupa’da eğitim alabiliyor. Erasmus kapsamında 25 ülke-180 üniversite ile anlaşmaları bulunduğunu aktaran Hülagü, her sene 300’ün üzerinde öğrenciye yurtdışında eğitim görme imkanı tanıdıklarını duyuruyor. Hülagü, “Buna ek olarak Tıp Fakültemiz’in Harward Üniversitesi ile mevcut protokolü ve ortaklığı eğitimin bir kısmını Amerika’da sürdürebilme imkanı tanımaktadır” diyor.



Hem teorik hem uygulamalı eğitim olanağı sunan Tıp Fakültesi; Araştırma ve Uygulama hastanesi olarak hizmet veriyor. Rektör Hülagü şu noktalara değiniyor: “Hastanemizde son teknoloji ürünleri ile hizmet sunulmakta olup, daha verimli hizmet verebilmek amacıyla yeni projelere imza atılmaktadır. Bu kapsamda; Yeni bir poliklinik binası inşa edilmektedir. Yapımına devam edilen poliklinik binası giriş katı otopark olmak üzere diğer 4 katı modern ve gelişmiş sağlık hizmeti sunarken Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılacak olan 4 katlı yeni poliklinik binasının en üst katında Avrupa çapında Gastroentroloji ve Eğitim Merkezi, 5000 m2'lik zemin katında ise İyi Hekim Uygulama Merkezi yer alacaktır. Mevcut polikliniklerin yerine yoğun bakım üniteleri genişletilip yeni yataklar açılacak. Bunun yanında Fizik Tedavi ve Psikiyatri bölümlerinin de mevcut binalarda hizmet vermesi planlanmaktadır.”