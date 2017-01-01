PTT A.Ş., Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliğine imza attı

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik şunları söyledi: “Projelerimizde başarı sağlamanın yegane şartının, yetişmiş, eğitimli personel olduğu gerçeğinden yola çıkarak personelimizin eğitimine önem veriyoruz. Dünyada ve Türkiye’de e-ticaret hızla büyüyor. Şöyle ki; dünya B2C e-ticaret rakamları 2015 yılında 1.67 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup bu yılki rakamların yaklaşık 2.1 trilyon dolar seviyesinde olması bekleniyor. Türkiye rakamları ise 2015 yılında 24.7 milyar TL gerçekleşmiş olup 2016 yıl sonu itibariyle bu rakamların yaklaşık 31 milyar TL düzeylerine ulaşması bekleniyor.”