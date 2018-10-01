Toplumu öncelikliyor, mezununun niteliğini yükseltiyor

Üsküdar Üniversitesi,

bu yıl açılan Tıp Fakültesi ile bu

alandaki uzmanlığını da

taçlandıracak. Tıp Fakültesi,

2019-2020 Akademik Yılı’nda

öğrenci kabul edecek.



İDER (İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı) tarafından 3 Mart 2011’de kurulan Üsküdar Üniversitesi, iletişim, sağlık bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri, insan ve toplum bilimleri ve tıp alanında multidisipliner uzmanlık anlayışıyla beş fakülte, bir meslek yüksek okulu ve beş enstitüsünde 17 binin üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. İletişim, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri ve Tıp fakültelerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Adli Bilimler ve Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü yer alıyor. Üsküdar Üniversitesi’nin bu yıl açılan Tıp Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı’nda öğrenci kabul edecek. Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine akademik bir eğitimin yanı sıra laboratuvar, hastane ve tıp merkezlerinde staj ve uygulama imkanı sunuyor. Üsküdar Üniversitesi’nin 548 kişilik akademik kadrosu bulunuyor. 35 lisans, 56 ön lisans, 30 yüksek lisans ve 5 doktora programı yer alıyor.



Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nevzat Tarhan, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda özellikle psikoloji, psikiyatri ve nöroloji gibi davranış bilimleri ve sağlık alanında projeler üreten ve akademik çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi’nin dünyada bu alanda yapılan araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmayı, özellikle beyin alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik çözüm üretmeyi amaçladığını söylüyor. Üsküdar Üniversitesi Ar-Ge odaklı bir üniversite olma hedefiyle ilerliyor. Bu çerçevede öğrencilerin, araştırma görevlilerinin ve akademisyenlerin proje tasarlamaları, bu projelerin hayata geçirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara katılmaları destekleniyor.



Üniversite, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle önemli projelere imza atıyor. Bunlardan biri de Üsküdar Üniversitesi’nin yürüttüğü projeyle kurulan Türkiye’de ilk yerli enzimin üretileceği İstanbul Protein Araştırma ve İnovasyon Merkezi (PROMER). Ayrıca İSTKA desteğiyle gerçekleştirilen projeler arasında ’özel yetenekli çocuk ve gençleri akademisyenlerle buluşturmayı hedefleyen ’Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı” projesi ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen bir başka proje daha dikkat çekiyor. Bu proje kapsamında Türkiye’de ilk kez doğrulama laboratuvarı kurulduğunu açıklayan Tarhan, “Proje kapsamında kurulan Toksik ve Bağımlılık Yapan Maddelerin Kanıta Dayalı Tayin, Tarama ve Danışma Merkezi-BATAMER sayesinde klasik laboratuvar sonuçlarında ortaya çıkmayan sentetik madde tespiti yapılıyor” bilgisini veriyor.





Üsküdar Üniversitesi öğrencisini

farklılaştırıyor



Bilgi üretmeyi, ürettiği bilgileri ürüne dönüştürmeyi amaçlayan bir üniversite olduklarını kaydeden Nezvat Tarhan, “Üniversitelerin dört ana özelliği vardır. Bunları; iyi eğitim vermesi, Ar-Ge, bilginin üretime dönüştürülmesi ve toplumu bilgilendirmesi olarak sıralayabiliriz. Üniversite olarak bu dört basamağı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge odaklı büyümeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimize iyi meslek sahibi olmak kadar iyi insan olmanın da önemini anlatmaya çalışıyoruz” açıklamasını yapıyor.



Üsküdar Üniversitesi öğrencisini farklılaştıracak çalışmalara öncelik veriyor. Bu doğrultuda beyin üzerine yapılan önemli çalışmaların Türkiye temsilciliğini üstlenen üniversite, ABD Başkanı Obama tarafından desteklenen "Gelişen Yenilikçi Nöroteknolojiler yoluyla Beyin Araştırmaları (BRAIN) İnisiyatifi" programının Türkiye Temsilciliğini yürütüyor. Öğrenciler düzenli olarak uygulanan “Üniversite Kültürü” dersleri kapsamında sektörün önde gelen isimleri ile bir araya gelirken onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanıyor, “Proje Kültürü” dersleri ile de mezun olmadan önce proje yazmayı öğreniyor. Hangi bölümde olursa olsun öğrencilere “İletişim Becerileri” dersleri zorunlu tutuluyor. Bütün öğrencilere “Pozitif Psikoloji” dersleri zorunlu olarak veriliyor bu sayede sadece akademik başarı değil sosyal başarı ve mutluluk bilimi de öğretiliyor. Nevzat Tarhan, “Pozitif Psikoloji dersinde öğrencilerimizin başarılı ve erdemli bireyler olmaları için gereken bilgileri veriyoruz ve bunun temel bilimsel kanıtlarını sunuyoruz. Gencin hem başarılı olması hem de kendiyle barışık olmasını bekliyoruz. Onlara ideal ve nitelikli bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Üniversite olarak iyi insan yetiştirmeyi önemsemekteyiz. Öğrencilerimizi hedefleri olan, donanımlı, bilim üretmeyi seven ve alanında uzman profesyoneller olarak topluma kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.





Teori ve uygulama iç içe



Tarhan, üniversite olarak öğrencilerine alt yapısı güçlü, teknik açıdan ileri düzeyde şartlar oluşturmayı hedeflediklerini söylüyor. “Akademik birikimin uygulama imkânları ile buluştuğu takdirde kalıcı olacağına inanıyoruz” diyen Tarhan, sağlık bilimleri ve mühendislik alanında verdikleri eğitimi laboratuvar ve araştırma merkezleri ile desteklediklerini duyuruyor: “Öğrencilerimiz Üsküdar Üniversitesi NP Etiler ve Feneryolu Tıp Merkezleri, uygulama ortağımız NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin uygulama imkânlarından yararlanıyor.



İletişim Fakültesi, bu yıl Güney Kampüsü’ndeki yeni binasında eğitim verecek. Burada yeni teknoloji ile kurduğumuz televizyon ve radyo stüdyoları ile öğrencilerimiz uygulama olanağından faydalanabilecek. Geleceğin iletişimcileri Üsküdar Haber Ajansı, Üsküdar Üniversitesi Televizyonu ve Üsküdar Radyo’da çalışarak deneyim sahibi olma imkanını yakalıyor.”





Sanayi ve üniversite işbirliğinde Üsküdar Üniversitesi farkı



Nevzat Tarhan, sanayi ve üniversite işbirliğini ilerleterek teknoloji ağırlıklı üretim ve girişimciliği önemsediklerini belirterek, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojileri benimsemeleri için elverişli ortam oluşturarak ülke ekonomisine katmadeğer ve istihdam sağlama da hedeflerimiz arasında” diye konuşuyor. İhracatçıyla dünya piyasalarında yüksek rekabet gücünü artıran projelerin desteklendiği ve teşvik edildiği ortamların oluşturulması amacıyla Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kuluçka merkezi BrainPark’ı kurduklarını açıklayan Tarhan, “Girişimciliği ve ticarileşmeyi destekliyoruz. Üsküdar Üniversitesi öğrencisi ve mezunu olan genç girişimcilere başlangıç desteği veriyoruz” açıklamasını yapıyor.