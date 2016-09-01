Türkiye’nin ‘SAĞLIK’ temalı ilk ve tek devlet üniversitesi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2015’te devlet üniversitesi statüsüyle bünyesinde; Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2016-2017 yılı eğitim öğretim hayatına adımını attı. Üniversite, 1903’te Sultan II. Abdülhamit Han tarafından, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk Tıp Mektebi binası olarak inşa ettiği Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binasında hizmet veriyor. Üniversite 80 bin metrekarelik arsa üzerinde inşa edilmiş, dört kenarı koridorlarla çevrili dikdörtgen bir iç avlusu ile 54 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sadrettin Pençe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin bilime ve eğitime yapacağı katkılarla Dünya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer almayı amaçladığını söylüyor. Pençe, “Teknoparkı, araştırma merkezleri, müzesi, tıp kütüphanesi, Ar-Ge ve proje odaklı öğretim sistemi ve tarihi misyonuyla Türkiye’nin değil dünyanın sağlık alanında en iddialı eğitim kurumu olacağız” diyor.



57 eğitim araştırma hastanesine hizmet verecek





Sağlık Bilimleri Üniversitesi aynı zamanda Sağlık Bakanlığı bünyesinde ki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı 17 şehirdeki 57 eğitim ve araştırma hastanesinin sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütecek.

Pençe, “Üniversitemizin, birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastaneleri, aynı zamanda üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi statüsü kazanmaktadır. Sağlık eğitimine ilişkin akademik yapının ve standartların oluşturulma çalışmaları ile ön lisans, lisans, lisansüstü ve uygulama seviyelerinde gerekli kurul, komisyon vb. yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede; akademik birimlerin tanımlanması, akademisyen görevlendirilmeleri, eğitim ve öğretim planlamaları, eğitim ve öğretim hizmetlerinin akreditasyonu ile aktivasyonlarına ilişkin süreç hazırlıkları devam etmektedir” bilgisini veriyor. Hasta ve klinik hizmetini Sağlık Bakanlığı’nın verdiği sözkonusu eğitim ve araştırma hastanelerinin yatak kapasitesi 45 bin. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin eğitimini vereceği hastanelerde 9 bin 500 ile 10 bine yakın araştırma görevlisi ve 2 bine yakın profesör ve doçent unvanı almış akademik kadro bulunuyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’na bağlanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin Haydarpaşa Yerleşkesi’nin eğitim ihtiyacını da karşılamaya hazırlanıyor.



113 yıllık bina restore edilecek





Üniversitenin Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Haydarpaşa) Kampüsü'nde; Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi bulunuyor. Üniversite bünyesinde ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü yer alıyor. Üniversitede bulunan uygulama ve araştırma merkezleri ise şunlardan oluşuyor: Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Pençe, gelecek yıl Ruh Sağlığı Enstitüsü ve Halk Sağlığı Enstitüsü’nü kurma çalışmalarının devam ettiğini duyuruyor. Ayrıca Biyo-teknoloji Enstitüsü ile Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi kurulması için de hazırlıklar yapılıyor. 1000 öğrenci ile bu yıl eğitime start veren üniversitenin orta vadeli hedefi ise öğrenci sayısını 4-5 bine çıkarmak.



Pençe, kaliteli eğitim verebilmek adına öğrenci sayısında fazla bir artış istemediklerinin altını çiziyor. Pençe, şu bilgileri veriyor: “Eğitim için fiziki alan da önemli. Şu anda Marmara Üniversitesi, binamızın 3’te 2’sinde eğitime devam ediyor. Yaklaşık 1.5 yıl sonra Marmara Üniversitesi’nin binadan tamamen çıkması sözkonusu. Aynı anda da tarihi bina için restorasyona başlıyoruz. Tamamen çelik ve taştan imal edilen binayı 3 yıl içinde bölüm bölüm aslına uygun restorasyonunu sağlayacağız. Barakaların olduğu bölümleri komple yıkarak modern laboratuvar ve enstitüler hayata geçireceğiz.”



Somali ve Sudan’a okul açacak





Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mütevelli Heyeti’nin teklifi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yurtdışında üniversiteye ait birimler kurulabilme yetkisi bulunuyor. Buna göre yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü işbirliği yapma hakkı var. Ayrıca yabancı dilde eğitim veren programlara, yurtdışından öğrenci kabul edebiliyor. Sadrettin Pençe, “İlk aşamada Sağlık Bakanlığı’nın 250 yatak kapasiteli hastanesinin olduğu Somali’nin Mogadişu şehrinde Sağlık Bilimleri Yüksekokulu açıyoruz. Bu sene öğrenci almayı planlıyoruz. Yine bu yıl Sudan’da Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu açıyoruz. Daha sonra ise Filistin, Pakistan, Afganistan, Lübnan ve Gazze’de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu açma çalışmalarımız sürmektedir” diye konuşuyor.



Pençe, TİKA, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle Balkanlar’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Avrupa’ya kadar birçok ülkenin ihtiyacını göz önüne alarak sağlık sektörünün her alanında fakülte ve yüksekokul açmayı planladıklarını açıklıyor.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopark’ı kuruluyor Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopark’ı kuruluyor





Sadrettin Pençe, özellikle sağlık yazılımları, sağlık danışmanlık hizmetleri, biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmek üzere sağlık teknoparkı kuracaklarını duyuruyor. Pençe, topluma, ekonomiye ve sanayiye katkı sağlayan 3. nesil bir üniversite olduklarının altını çizerek, hedeflerini şöyle anlatıyor: “Proje tabanlı, Ar-Ge alanında kendini geliştiren ve yetiştiren öğrenci yetiştirmek istiyoruz. Türkiye’de son 5 yılda Ar-Ge’ye muazzam destek ve teşvikler var. Öğrencilerimize proje kültürü vermek için teknopark kuracağız. Bunun için İstanbul’da girişimde bulunduğumuz yerler var.”



Sağlık müzesi ve sağlık kütüphanesi kurulacak



Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin önümüzdeki dönem hayata geçireceği projelerden biri de; Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi. 2 bin yıllık tarihi dokümanları topladıklarını ve kütüphane oluşturduklarını kaydeden Pençe, 5 bine yakın el yazması eseri temin ettiklerini anlatıyor. Kurulan sistem 3 aşamada çalışıyor. Eserler kimileri tarafından kütüphaneye verilirken kimileri ise dijital olarak kütüphaneye aktarılıyor. Veya eseri vermek istemeyen veya dijitale aktarılmasını istemeyenler ise eserin kendisinde olduğunu belirtiyor. Eserin ismi sisteme giriliyor. Konuya ilgi duyan herkesin sisteme girerek bilgi sahibi olabileceğini kaydeden Pençe, aynı zamanda kitap ve sağlık malzemelerinden oluşan bir Sağlık Müzesi kurduklarını, İstanbul’da özel bir mülkü müze olarak hayata geçireceklerini açıklıyor.