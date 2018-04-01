Yüksek nitelikli uluslararası eğitimin adresi: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

En önemli artılarımızdan biri uluslararası kampüslerimizde öğrencilerimizin gelişimini sağlarken aynı zamanda değişik kültürlerle iç içe, hiçbir ek ücret ödemeksizin yurtdışında okuma şansı sunuyoruz” diye konuşuyor.

Kuzey Kıbrıs’ın eğitim sektöründeki büyümesine önemli bir katkı da Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), niteliğe odaklanan eğitim modeliyle bölgenin çekim merkezi olmayı hedefliyor. KAÜ’nün misyonu, ışıklar şehri Lefkoşa’ya bir bilim ışığı daha yakmak, yüksek kalitede eğitim ve öğrenim vermek, araştırma ve yayın faaliyetleriyle bilimsel temelli bilgi birikimi ile katkı sağlamak, sonuçlarını yerel ve uluslararası boyutta toplumla paylaşmak ve toplumun hizmetine sunmak. KAÜ’nün hedefini, farklılaşma çizgisini Rektör Prof.Dr. Uğur Özgöker ile konuştuk.

Özgöker, İstanbul’da çeşitli üniversitelerde yürüttüğü başarılı çalışmalarını şimdi Rektör olarak KAÜ’de yürütüyor. KAÜ’nün gelişim stratejisine ilişkin bir dizi planlama yapan Özgöker, en önemli artılarının niteliğinin yüksek mezun olacağını ve iş dünyasının piyasanın ihtiyacına uygun eğitim modeli uygulayarak farklılığı yakalayacaklarını anlatıyor.

Öğrencinin öğrendiğini kullanarak farklılaşması gerektiğinin altını çizen Özgöker, “Doğal laboratuvar ortamlarında birebir eğitimle alınacak derslerde öğrencilere faal bir eğitim vererek iş hayatlarında bir adım önde başlamalarını sağlamaktayız” diyor. Gelişimin doğal sonucu olarak şehir üniversitesi olan Lefkoşa’da faaliyet yürüten KAÜ, çevresiyle ilişkisini minimuma indirmiş izole bir dünya yaratan kampüs üniversitelerinin tam tersine binalarını şehrin içine yayarak her türlü sosyal imkanı şehirden sağlayarak şehirle barışık bir şekilde etrafı kalkındırmayı hedefliyor.

İngilizce ve Türkçe eğitim veren KAÜ’nün vizyonu: “Bilimin ışığında, yüksek kalitede eğitim ve öğretim vermek, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, araştırma sonuçlarını yerel ve uluslararası boyutta toplumla paylaşmak ve küresel bilgi birikimine katkı sağlamak.”



Uluslararası kampüs eğitimi

KAÜ’de 3 fakültede 6 lisans programı bulunuyor. Uğur Özgöker, dünyanın 3 kıtasında, 7 ülkesinde konumlanmış eğitim merkezlerinde yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 burs fırsatıyla öğrencilere eğitim sunduklarını belirterek, “Ön lisans programlarımıza 5 yıl, lisans programlarımıza 7 yıl kesintisiz burs imkanı tanıyıp, üniversite yaşamı sonunda bir dünya insanı olarak mezun olmasının gereklerini yerine getiriyoruz. Uluslararası geçerli diploma sayesinde mezunlarımızın iş hayatında anında fark yaratan kişiler olarak tanınmasını sağlıyoruz. En önemli artılarımızdan biri uluslararası kampüslerimizde öğrencilerimizin gelişimini sağlarken aynı zamanda değişik kültürlerle iç içe, hiçbir ek ücret ödemeksizin yurtdışında okuma şansı sunuyoruz” bilgisini veriyor.

KAÜ’de önümüzdeki dönem açılacak bölüm ve fakülteler ise şunlardan oluşuyor: İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri, Sağlık Turizmi, Mutfak Sanatları ve Aşçılık, Çocuk Gelişimi, Evde Hasta Bakımı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Hukuk (İngilizce), Arıcılık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe). Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜ-SEM) ise eğitim dışında yaşamsal faaliyetleri yürütebilmek, kişisel gelişim ve yaşam okulunda emin adımlarla ilerlemek için eğitim birimlerine açılan kurslara da destek oluyor. Ayrıca kurslarda tercih edilen alanlarda uzmanlaşma konusunda yardımcı olurken kimi zaman da sadece pratik bilgileri barındıran eğitimleri vermeyi amaçlıyor.



Liberal Arts modeli uygulanıyor

Öğrenci odaklı Liberal Arts eğitim sistemini kullandıklarının altını çizen Özgöker, şu noktalara değiniyor: “Dersler forum ya da tartışma ortamında geçiyor. Profesörler öğrencileriyle birebir ilgilenebiliyor, hem de öğrenciler farklı konulardaki fikirlerini küçük sınıflarda çok daha derinlemesine irdeleyebiliyor. Bu modelde öğrencinin derse mümkün olabildiğince çok katılımını sağlamak ana amaçlardan biri. Liberal Arts eğitimi öğrencilere en çok düşünme, düşüncelerini belirli bir mantık çerçevesinde sunma, öğrenme, bilgi edinme, analiz yapma becerileri veriyor. Entelektüel gelişimin ve düşünce yapısının oluşturulmasının temel hedef sayıldığı Liberal Arts okulları ayrıca öğrencilerin üstün yazma becerileri ve sözel beceriler edinmelerine de büyük önem veriyor Bunun yanında bölümlere dayalı olarak pratikte ve teorikte gelişimi en üstün seviyeye çıkarmanızı sağlıyor. Liberal Arts derecesi alan öğrenciler çoğu zaman başka eğitim kurumlarında yüksek lisans da yapıyor. Liberal Arts okullarının amacı mesleki eğitim vermek değil, daha çok öğrencilerin sorunları algılayabilmelerini, çözüm üretmelerini ve bunları başkalarıyla paylaşabilecek platformlar oluşturmalarını sağlamak. Liberal Arts eğitim sistemi olan okullardan mezun olan öğrencilerin ellerindeki en büyük kozlardan biri başka meslek dallarına uygulayabilecekleri, bir anlamda transfer edebilecekleri beceriler elde etmeleri. Disiplinlerarası eğitim veren bu okullardan mezun olanlar yeteneklerinin farklı yönlerini keşfedebiliyor.”



KAÜ Eğitim ve Araştırma Merkezi

Üniversite sanayi işbirliği günümüzün en önemli konularından biri. Eğitimin yanında araştırma akademinin ve toplumun geleceğini oluşturan bir model. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, bu alanda yarışın gerisinde kalmak istemiyor. Bölgesinde bu alanda iddialı projelere odaklanan üniversitenin yatırımları da gündemde. Uğur Özgöker, “Üniversite Kurucu Rektörümüz ve Yöneticiler Kurulu Başkanımız Serhat Akpınar’ın da dediği gibi ‘Bilgi Güçtür’ felsefesini benimsemiş, geleceğimizi şekillendirmek içinse daimi araştırma ve geliştirmeye inanan bir yapıya sahibiz. Bunu sağlamak adına da durmaksızın devam eden çalışmalarımız sürmekte. Lefkoşa Dereboyu’nda inşaatı tamamlanmak üzere olan KAÜ Eğitim ve Araştırma Merkezimiz (Cloud binası) teknolojinin son örneği ekipmanlarla donatılmış, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır” bilgisini veriyor.



Tarihin içinde tarihe dokunan eğitim

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Lefkoşa’nın en eski yerleşim bölgesi Arabahmet’te bulunuyor. Şehrin kalbi görevini yürütmekte olan Arabahmet Bölgesi’nde bir yükseköğretim kurumu olarak yer alan KAÜ, hem bölgeye hem de öğrencilerine doğrudan şehir hayatına dokunabilmelerini sağlıyor. Prof.Dr. Ugur Özgöker, “Mütevelli Heyeti Başkan Vekilimiz Doç.Dr. Asım Vehbi’nin liderliğinde yönetimimiz ilk başta bölgede Spor Kulübü yönetimine başlayarak katkı sağlanmıştır. Ayrıca yüzlerce yıllık tarihi binaları gerek restore gerekse renove ederek terk etme değil geri kazanıp topluma faydalandırma vizyonuna sahip bir üniversite olarak öğrencilerin kültürel bilgilerini de zenginleştiriyoruz. Özellikle Avrupa’da eski binalar elmas değeri taşırken bu bölgedeki binaların terk edilmeye mahkum edilmesi sürecini tersine çeviren anlayışın öncülerinden olmaktan da ayrı bir gurur duyuyoruz” diyor.