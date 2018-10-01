Acer, OJO 500 Windows Karma Gerçeklik Başlığı’nı tanıttı

Yeni başlık, tüketiciler ve şirketler için üst düzey esneklik, konfor ve hijyen sunan ayrılabilir tasarıma sahip. Acer OJO 500 dünyanın ayrılabilir tasarıma, patentli dahili ses borusu teknolojisine ve yazılım destekli göz bebeği mesafesi (interpupillary distance-IPD) ayarına sahip ilk Windows Karma Gerçeklik ve ilk Sanal Gerçeklik başlığı olma ünvanına sahip. Ayrılabilir tasarımı ile kolayca temizleniyor ve birden fazla kullanıcı (aile ve arkadaşlar veya iş ortamında) arasında rahatça paylaşılabiliyor. Dahili ses sistemi sesleri kulaklara odaklayarak kulaklık ihtiyacını ortadan kaldırıyor. İçten dışa takip ve 6 derecelik serbest konum takibiyle kolayca kurulabiliyor.