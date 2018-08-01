Alcatel 5 Türkiye’de

Instagram ve Snapchat’teki yeniliklerden geri kalmak istemeyen, yeni trendleri takip ederken bir yandan da kendine özgü tarzıyla öne çıkan sosyal medya kullanıcıları için özel olarak tasarlanan Alcatel 5, her zaman bağlantıda kalanlar için. Ultra-kompakt tasarımıyla küçük ceplere bile kolayca sığabilen akıllı telefon Alcatel 5, grup selfie çekimini kolaylaştırmak için birçok fotoğraf çekme özelliği sunuyor. Akıllı kamera özelliğiyle çerçevedeki tüm yüzleri otomatik olarak algılayarak portre modundan süper geniş açı moduna geçiş yapıyor. Face Key özelliğiyle cihazın kilidi sadece ekrana bakılarak açılabiliyor. Üç boyutlu yüz yorumlama teknolojisiyle de fotoğraf kullanarak kilit açmayı imkansızlaştırıyor.