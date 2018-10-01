Android Oreo işletim sistemi ile üretilen Vestel Venus 6 n11.com’da satışta

Yerli üretici Vestel’in Berlin’de düzenlenen IFA 2018’de tanıttığı yeni modeli Vestel Venus V6’nın ön ve arka kamerası, arka planı bulanıklaştırarak fotoğrafa farklı bir boyut getiren Bokeh efekti sunuyor. 5.7 inç HD+ çözünürlük ekranı, 1.8 Ghz 8 Çekirdekli Qualcomm işlemcisi ile gelen Venus V6, 13 MP ve 5 MP iki sensörden oluşan arka kamera ile 8 MP ön kamera taşıyor. Flaş desteği sunan ön kamera, gece gündüz demeden selfie çekmek isteyenler için ideal. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan Venus V6’da, 4G desteğinin yanı sıra parmak izi okuma, jiroskop, e-pusula, yakınlık ve ortam ışığı algılayıcı gibi sensörler de bulunuyor.