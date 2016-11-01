01 Kasım 2016 Salı 08:28

Bu haber 8580 kez okundu. ASUS’tan performans, tasarım ve şıklığı birleştiren iki yeni ürün ASUS, ZenBook ailesine performans, tasarım ve şıklığı birleştiren iki yeni ürün ekledi.

Zenbook ailesinin güçlü donanımlarıyla dikkat çeken ilk dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı ZenBook Flip UX360UA ile ailenin en hafif ve en ince üyesi ZenBook 3 UX390UA, tasarımlarıyla olduğu kadar üstün performanslarıyla da dikkat çekiyor. Zenbook Flip UX360UA, tablet veya dizüstüne dönüştürülebiliyor. Yalnızca 910 gram ağırlığında ve 11.9 mm kalınlığında A4 boyutlu bir kağıttan daha az yer kaplamasıyla benzerlerinden ayrışan ZenBook 3 UX390UA, kuartz gri ve kraliyet mavisi olarak iki farklı renkte sunuluyor. Ortalama bir dizüstü bilgisayardan çok daha büyük, cam kaplamaya sahip touchpad’iyle pürüzsüz ve rahat kullanım imkanı sunan, 12.5 inç Corning Gorilla Glass 4 Full-HD ekrana sahip ZenBook 3 UX390UA, ASUS Tru2Life teknolojisiyle de üst düzey içerik görüntüleme deneyimi sunuyor.