﻿
YENİ TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Kasım 2016 Salı 08:28
Bu haber 8561 kez okundu.

Casper Excalibur masaüstü ile şeffaflaştı

Casper, Excalibur dizüstü oyun bilgisayarı ailesinin masaüstü sürümlerini de piyasaya sürüyor.

Casper Excalibur masaüstü ile şeffaflaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Casper Excalibur ailesinin yeni üyesi E800 modellerinde seçimli olarak Nvidia Geforce GTX 1080, 1070 veya 1060 ekran kartı, 6. nesil Intel 6700K OverClock işlemci, Balistix Elite Bellek, Super SSD, sessiz ve verimli PSU, sıvı soğutma teknolojisi, ışıklı gaming klavye ve mouse, oyun kullanımı için tasarlanmış anakart gibi üstün özellikler bulunuyor. Excalibur’un en heyecan verici özelliklerinden biri, bilgisayarın camdan yapılmış yan panelleri ile şeffaf tasarımı ve bunun sayesinde de tüm donanımın dışarıdan tamamen görülebilmesi. Sıvı soğutma sistemi çalışırken, farklı renkte ışıklarla renkli boru sisteminin gözlemlenmesi de oyuncular için ayrıca farklı bir deneyim yaratıyor. Kasanın içerisini aydınlatan LED’ler 7 farklı renkten oluşuyor ve istendiği zaman tek tuşla değiştirilebiliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Casper BilgisayarCasper NotebookCasper Excalibur

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
ZTE’den yeni yılda iki hediye seçeneği birden ZTE’den yeni yılda iki hediye seçeneği birden
Huawei Mate 9’u tanıttı Huawei Mate 9’u tanıttı
Casper’dan yepyeni bir premium akıllı telefon daha Casper’dan yepyeni bir premium akıllı telefon...
Bu yılbaşında sevdiklerinize Canon’la anılarını hediye edin! Bu yılbaşında sevdiklerinize Canon’la anılarını...
Siemens’ten yeni yıla özel hediye alternatifleri Siemens’ten yeni yıla özel hediye alternatifleri
HP’den KOBİ ve büyük şirketlere yeni ScanJet tarayıcılar HP’den KOBİ ve büyük şirketlere yeni ScanJet...
Yukarı Çık

ZTE’den yeni yılda iki hediye seçeneği birden
ZTE, yeni yıl için teknolojik hediye seçeneklerini çoğaltıyor.

Haberi Oku