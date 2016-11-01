01 Kasım 2016 Salı 08:28

Bu haber 8561 kez okundu. Casper Excalibur masaüstü ile şeffaflaştı Casper, Excalibur dizüstü oyun bilgisayarı ailesinin masaüstü sürümlerini de piyasaya sürüyor.

Casper Excalibur ailesinin yeni üyesi E800 modellerinde seçimli olarak Nvidia Geforce GTX 1080, 1070 veya 1060 ekran kartı, 6. nesil Intel 6700K OverClock işlemci, Balistix Elite Bellek, Super SSD, sessiz ve verimli PSU, sıvı soğutma teknolojisi, ışıklı gaming klavye ve mouse, oyun kullanımı için tasarlanmış anakart gibi üstün özellikler bulunuyor. Excalibur’un en heyecan verici özelliklerinden biri, bilgisayarın camdan yapılmış yan panelleri ile şeffaf tasarımı ve bunun sayesinde de tüm donanımın dışarıdan tamamen görülebilmesi. Sıvı soğutma sistemi çalışırken, farklı renkte ışıklarla renkli boru sisteminin gözlemlenmesi de oyuncular için ayrıca farklı bir deneyim yaratıyor. Kasanın içerisini aydınlatan LED’ler 7 farklı renkten oluşuyor ve istendiği zaman tek tuşla değiştirilebiliyor.

