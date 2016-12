Casper VIA P1

Türkiye’nin yerli teknoloji markası Casper, premium segmentteki ürünü Casper VIA A1’den sonra, yeni akıllı telefonu Casper VIA P1 ile telefon pazarında gücüne güç katmaya devam ediyor. 4 GB bellek, 8 çekirdekli işlemci ve 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip Casper VIA P1, performans arayan kullanıcıların beklentilerini karşılarken parmak izi okuyucusu ile güvenlik konusunda beklentisi yüksek olan kullanıcılara hitap ediyor.