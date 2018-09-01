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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:35
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Çek, bastır, sevdiklerinle paylaş!

Canon’un cebe sığan boyutlarda tasarlanan fotoğraf baskı makinesi Zoemini; en özel anlarını çoğaltmayı ve paylaşmayı sevenler için bir alternatif.

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160 gram ağırlığındaki Canon Zoemini; eğlenceli özel baskı filtreleri, şık tasarımı ve taşınabilir yapısıyla fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday. Canon’un yeni fotoğraf yazıcısı, ZINK™ (sıfır mürekkep) teknolojisine sahip. Zoemini; Bluetooth® aracılığıyla Canon Mini Print uygulamasına bağlanarak saniyeler içinde fotoğraf ve sosyal medya enstantanelerinin baskısını alabiliyor, retro selfielerden komik hayvan yüzü filtrelerine 10’dan fazla özgün kolaj şablona sahip uygulama ile baskıları özelleştirme imkanı sunuyor. Zoemini, aile ve arkadaş buluşmaları, doğum günü, düğün ve özel gün kutlamaları, tatil programları gibi birçok zamanda ve mekanda anı yakalayanların yanında yer alıyor.

 

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