01 Eylül 2018 Cumartesi 08:35

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Çek, bastır, sevdiklerinle paylaş!

Canon’un cebe sığan boyutlarda tasarlanan fotoğraf baskı makinesi Zoemini; en özel anlarını çoğaltmayı ve paylaşmayı sevenler için bir alternatif.