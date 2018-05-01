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01 Mayıs 2018 Salı 08:36
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Excalibur G750 ile gücün doğuşu

Casper, oyun bilgisayarı ailesi Excalibur’u yeni modellerle güçlendirmeye devam ediyor.

Excalibur G750 ile gücün doğuşu
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Aileye yeni katılan model, 15.6 inç ekranlı Excalibur G750 oldu. Teknolojinin geldiği son noktayı temsil eden yeni bilgisayar modeli; 4K Ultra HD çözünürlüklü ekran, NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB GDDR5 ekran kartı, 2400 GHZ DDR4 RAM, RGB ışıklandırmalı klayve ve touchpad, Intel Core i7-7700HQ işlemci gibi özelliklerle donatıldı.  Bilgisiyar 7. nesil Intel Core i7 7700HQ dört-çekirdekli işlemcisi kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor. Excalibur G750, oyunları ve programları en optimize seviyede oynama zevkini yaşatmak için tasarlandı. Ayrıca seçimli olarak 16 ya da 32 GB DDR 2400 MHZ RAM, yine seçimli 128 GB’den başlayan 512 GB M2 SSD’ye yükseltilebilen ve buna ek olarak, 1000 GB SATA depolama imkanı, oyun zevkini daha da üst seviyeye çıkarmaya yardımcı oluyor. Cihazın Anti Glare (Yansımayı engelleyici) ekranı, gelen ışıklardan gözlerin rahatsız olmasını engelliyor ve uzun süreli kullanımda kolaylık sağlıyor.

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Casper Excalibur G750Casper Oyun Bilgisayarı
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