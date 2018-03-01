﻿
YENİ TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2018 Perşembe 08:33
Bu haber 505 kez okundu.

General Mobile’ın son yıldızı ‘GM 8 Android One’

General Mobile, Google’ın en iyileriyle tasarlanan ve merakla beklenen ‘GM 8 Android One’ modelini satışa sundu.

General Mobile'ın son yıldızı ‘GM 8 Android One'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
General Mobile, Android One ailesinin en yeni üyesi; ‘GM 8 Android One’, ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla fotoğraf tutkunu akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sıkıntılardan biri olan hafıza sorununa çözüm buluyor. Cihaz ile tüm fotoğraflar yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak güvenli bir şekilde (bulutta) saklanabiliyor. 13MP flaşlı ön kamerası ile yüksek kalitede selfie deneyimi yaşatan cihazın diğer bir özelliği ise anlık çeviri özelliğine sahip ‘G-Board’ klavye. Yazışmalarda 42 dilde anında çeviri yaparak büyük kolaylık sağlıyor. GM 8 Android One, Türk Telekom ve Vodafone ve Turkcell mağazalarında...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
General MobileGM 8 Android One
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Alcatel A3 10” WiFi tablet satışa sunuldu Alcatel A3 10” WiFi tablet satışa sunuldu
Projeksiyon devi Optoma Türkiye’de Projeksiyon devi Optoma Türkiye’de
Tarzını hoparlörüyle yansıtmak isteyenlere: Yeni Ultimate Ears WONDERBOOM Freestyle Koleksiyonu Tarzını hoparlörüyle yansıtmak isteyenlere: Yeni...
Nokia 2: Tek şarjla iki gün pil ömrü Nokia 2: Tek şarjla iki gün pil ömrü
Yepyeni bir aşk hikayesi; VİKO’dan Sevgililer Günü Modelleri Yepyeni bir aşk hikayesi; VİKO’dan Sevgililer...
Yeni Iphone 8 ve IPhone 8 Plus, Setur Duty Free’de Yeni Iphone 8 ve IPhone 8 Plus, Setur Duty Free’de
Yukarı Çık

banner199

Alcatel A3 10” WiFi tablet satışa sunuldu
Alcatel Pixi 3 10” WiFi tabletin devamı olan Alcatel A3 10” WiFi, görüntü ve ses kalitesinin keyfini yaşamak...

Haberi Oku