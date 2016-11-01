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01 Kasım 2016 Salı 08:28
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iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, Türk Telekom mağazalarında

Türk Telekom, Apple tarafından dünya tanıtımı yapılan, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı Türk Telekom mağazalarında satışa sunuyor.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, Türk Telekom mağazalarında
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Kullanıcılar, geliştirilmiş kamera sistemi, üstün pil ömrü, suya ve toza dayanıklılık gibi özellikleriyle şimdiye kadar sunulan en üstün teknolojiye sahip iPhone modelleri olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için www.turktelekom.com.tr adresinden ön kayıt yaptı. iPhone hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.apple.com/tr/iphone sitesi ziyaret edilebilir.

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