iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, Türk Telekom mağazalarında

Kullanıcılar, geliştirilmiş kamera sistemi, üstün pil ömrü, suya ve toza dayanıklılık gibi özellikleriyle şimdiye kadar sunulan en üstün teknolojiye sahip iPhone modelleri olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için www.turktelekom.com.tr adresinden ön kayıt yaptı. iPhone hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.apple.com/tr/iphone sitesi ziyaret edilebilir.