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01 Ekim 2017 Pazar 08:33
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iPhone 8 ve iPhone 8 Plus alacaklara n11’den ön sipariş müjdesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone modelleri; iPhone 8, iPhone 8 Plus n11’de ön siparişe açıldı.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus alacaklara n11'den ön sipariş müjdesi
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Üç farklı renkle gelen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, yeni özellikleriyle teknoloji tutkunlarını bekliyor. Apple’ın 12 Eylül akşamı tanıtımını yaptığı iPhone 8, iPhone 8 Plus, bir akıllı telefonda kullanılan en dayanıklı ekran-cam donanımına ve alüminyum tasarıma sahip. Yeni akıllı telefonlar, farklı donanım ve depolama seçenekleriyle de her segmentten kullanıcıya hitap ediyor. Kullanıcılarına üst düzey artırılmış gerçeklik deneyimi yaşatmak üzere tasarlanan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, HD ekran ve A11 Bionic çipe, kablosuz şarj özelliğine, uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere üç ayrı renk seçeneğine sahip. Cihazların 4.7 inç ve 5.5 inç ekran boyutu alternatifleri bulunuyor. 
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