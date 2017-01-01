KYOCERA ürünleri 2016 İyi Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu!
Kyocera’nın yeni A4 renkli çok fonksiyonlu fotokopi makineleri ECOSYS M5526cdn ve M2640idw ile yeni A4 renkli yazıcıları ECOSYS P5026cdw ve P2040dw 2016 İyi Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.
Kyocera’nın yeni A4 renkli çok fonksiyonlu fotokopi makineleri ECOSYS M5526cdn ve M2640idw ile yeni A4 renkli yazıcıları ECOSYS P5026cdw ve P2040dw 2016 İyi Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.
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