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01 Ocak 2017 Pazar 08:01
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KYOCERA ürünleri 2016 İyi Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu!

Kyocera’nın yeni A4 renkli çok fonksiyonlu fotokopi makineleri ECOSYS M5526cdn ve M2640idw ile yeni A4 renkli yazıcıları ECOSYS P5026cdw ve P2040dw 2016 İyi Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.

KYOCERA ürünleri 2016 İyi Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu!
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KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, “Bu ürünler kompakt tasarımı ve düşük seste çalışması gibi niteliklerin yanısıra operasyonel etkinlik, farklı özellikleri içeren uzaktan yönetim aracı ve grup ayarlarını da içermektedir. Cihazın kasası kompakt ve operasyon paneli net ve kullanımı kolaydır. İşlerlik ve bakım rahatlığı da dahil olmak üzere tüm tasarım, sorunsuz bir dokümantasyon sağlamak üzere oluşturulmuştur” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler
KYOCERABilgitaşTürkay Terzigil

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